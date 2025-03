Exembajador Camilo Sanhueza denuncia “juicio mediático” tras acusación de contrabando en su contra

Camilo Sanhueza, diplomático chileno con una extensa trayectoria de 38 años en el servicio exterior, afirmó haber sido apartado de su cargo como jefe de la División Antártica del Ministerio de Relaciones Exteriores debido a una decisión del presidente motivada por el “alcance mediático” de una acusación en su contra por contrabando.

"Basándose en información de prensa, Cancillería me abrió un sumario, me suspendió, y luego me llamó el canciller para decirme que, no obstante tiene la mejor imagen profesional mía y no cree que yo estaba contrabandeando, 'por el alcance mediático, el Presidente ha decidido quitarle la confianza'", reclamó Sanhueza en entrevista con El Mercurio.

"En menos de dos semanas he sido juzgado y condenado, a pesar de que el Ministerio Público está en curso de realizar diligencias y aún no se conocen los resultados de estas. ¿En qué queda la presunción de inocencia?", reclamó el diplomático, quien representará a Chile en Suiza, Bélgica, Australia, Filipinas y Hungría y asumiera tres veces la División de Asuntos Antárticos del Ministerio de RR.EE.

A más de una semana y media de darse a conocer el caso, Sanhueza insiste en que no tenía conocimiento del traslado de las pieles, acusa que desde Aduanas se “saltaron procedimientos”, filtraron la noticia a la prensa y reclama un “daño irreparable” a su imagen.

