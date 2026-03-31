Exdirectora del SernamEG lamentó despido en medio de su cáncer: "Hubiese esperado que me dejaran terminar el tratamiento"

La saliente directora del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, abordó su remoción luego que fuera citada por la subsecretaria Daniela Castro a La Moneda para comunicarle la decisión.

La militante del Partido Socialista y psicóloga de profesión, había llegado al cargo por Alta Dirección Pública (ADP) en agosto de 2022, y en entrevista con La Tercera reconoció que su desvinculación la sorprendió por estar en pleno tratamiento contra un cáncer de mama triple negativo.

El Presidente José Antonio Kast justificó este martes su salida señalando que “la confianza no se dio”. Sin embargo, la afectada, entregó una versión distinta de lo ocurrido.

La profesional relató que fue citada a una reunión en La Moneda mediante un correo electrónico sin mayor contexto. Al llegar, fue recibida por la subsecretaria Daniela Castro y su jefa jurídica, quienes le informaron que el Presidente, a nombre de la ministra, solicitaba su renuncia. “Me pidieron que firmara un documento y dije que no lo iba a firmar hasta revisarlo con un abogado del servicio. Y eso fue todo”, explicó. Según su testimonio, “no se me entregó ninguna explicación concreta”.

La exdirectora aseguró que “las autoridades estaban al tanto de mi diagnóstico de cáncer triple negativo, el más agresivo de cáncer de mama, información que había compartido en reuniones previas. Estoy con quimioterapia, inmunoterapia y pendientes operaciones de reconstrucción”.

“Ese nivel de detalle se lo informé a las nuevas autoridades”, señaló, calificando la decisión como “inaceptable” y un retroceso en los derechos de las mujeres.

Carrasco subrayó que su gestión se desarrolló bajo el mecanismo de Alta Dirección Pública, creado para garantizar continuidad más allá de los gobiernos de turno. “Que me pidan la renuncia en este contexto, con este diagnóstico, me parece totalmente contradictorio”, afirmó.

Aunque reconoció que “la falta de confianza política es una posibilidad legítima”, criticó que “no hubiera una conversación previa para acordar un tránsito. Lo mínimo que hubiese esperado es que me dejaran terminar el tratamiento y ahí pedirme la renuncia”, agregó.

La exdirectora defendió su desempeño administrativo, destacando “la ejecución presupuestaria y el fortalecimiento de políticas de atención a mujeres sobrevivientes de violencia de género. Ha sido una gestión impecable desde el punto de vista técnico y administrativo. Soy especialista en este tema, no llegué por militancia política”, sostuvo.

La decisión generó reacciones transversales. Entre las primeras voces de respaldo estuvo la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, además de la exsenadora Carolina Goic, ambas vinculadas a campañas de concientización sobre el cáncer.

Carrasco agradeció públicamente esos apoyos y advirtió que la medida pone en riesgo la continuidad de su tratamiento. “Esto parece una venganza. Las mujeres de Chile no se merecen esto”, concluyó.

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