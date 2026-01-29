Exdirector de la PDI recurre a la Corte Suprema buscando anular el juicio que lo condenó a 17 años de cárcel

El exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, enfrenta aún las consecuencias de la condena dictada en su contra: 17 años de cárcel por malversación de caudales públicos, lavado de activos y falsificación de instrumento público.

Desde el 2 de diciembre de 2025, día en que el Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago emitió el fallo, permanece en prisión preventiva en el Anexo Cárcel Capitán Yáber, acusado de haber desviado “no menos” de $146 millones provenientes de los gastos reservados de la institución.

Sin embargo, decidido a revertir la sentencia, Espinosa y su defensa -liderada por el abogado Marcelo Torres- presentaron a comienzos de enero un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, según consigna La Tercera.

El escrito sostiene que durante el juicio se vulneraron garantías constitucionales y se cometieron errores en la aplicación del derecho, además de cuestionar la investigación de la Fiscalía sobre su patrimonio.

La estrategia judicial busca repetir el juicio y evitar el cumplimiento de la condena, que incluye además una multa de $160 millones y la incautación de un inmueble en la zona oriente de Santiago.

En paralelo, su esposa, María Magdalena Neira, también recurrió al máximo tribunal para modificar la condena que la declaró autora de lavado de activos.

La Segunda Sala de la Suprema fijó para el lunes 2 de febrero la audiencia en que se escucharán las alegaciones.

Allí participarán Torres, el abogado Samuel Donoso en representación de Neira, y el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, quien tuvo un rol inicial en la indagatoria y fue mencionado en el juicio por presuntas interceptaciones telefónicas ordenadas por Espinosa.

