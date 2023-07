Exdirector de Junaeb entrega carta con nuevos antecedentes sobre pago de $3.500 millones por 30 colaciones

El exdirector de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), Cristóbal Acevedo, entregó nuevos antecedentes respecto a la denuncia que realizó sobre el pago por 3.500 millones de pesos que habría realizado el organismo por 30 colaciones en 2022.

Este jueves, ante la comisión revisora de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, Acevedo aseguró que Junaeb contrató a Soser para entregar 796 mil raciones de alimento. Sin embargo, la empresa realizó la compra solo de 30 raciones, por lo que cada una de ellas habría tenido un costo de $116 millones, aproximadamente.

En ese contexto, mediante una carta, Acevedo manifestó "quisiera dejar constancia de los antecedentes que expuse en la sesión de ayer de la Comisión a la que fui invitado en mi calidad de exdirector Nacional de JUNAEB en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet", consignó Mega Investiga.

En esta línea, indicó que "dada su gravedad, me pareció que no podía dejar de expresarlos en la instancia a la que fui invitado. En particular me referí a dos hechos que parecen particularmente complejos".

De esta forma, el exdirector de Junaeb explicó que el organismo pagó un 60% a todo evento, lo que, de acuerdo a los antecedentes presentados por Acevedo, excederían las raciones que Junaeb necesita.

"Esto se agrava puesto que en noviembre del año 2022 la administración tuvo la oportunidad de ajustar las raciones fijas a lo que realmente necesita para la alimentación de los estudiantes. Pero, por el contrario, se le aumentó más aún la cantidad fija de raciones a dicha empresa, quedando una brecha aún mayor entre lo que realmente necesita la institución y lo que paga por raciones que en definitiva no se entregan", planteó Acevedo.

Por otro lado, en la misiva el exdirector explicó que "durante el 2022 la misma empresa recibió un pago de $3.500 millones de pesos por entregar solo 30 raciones de colación del servicio de "Onces" a estudiantes de educación básica".

En ese sentido, sostuvo que "lo antes señalado se agudiza a partir del 2023, dado que al modificar los contrato JUNAEB aumentó para esa misma empresa en un 220% la cantidad de raciones fijas en dicho servicio de "Onces". Es decir, le aumentó de 796.043 raciones fijas en 2022 a 1.737.942 en el 2023 en dicho servicio. Con esta modificación JUNAEB va a pagar durante el 2023 cerca $8.100 millones por el servicio de "onces" en Educación Básica por un número muy inferior de colaciones a las que efectivamente se entregan".

Por último, Acevedo señaló que no tiene "las herramientas para atribuir responsabilidades al Ministro de Educación o a alguna autoridad en específico por estos hechos. Solo me anima la idea de evitar que la institución vuelva a ser capturada por intereses ajenos a sus objetivos".

