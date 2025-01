Exdiputado Morán congela militancia en RN tras ser formalizado por falso aviso de bomba en cierre de campaña de Galilea

La fiscalía formalizó al exdiputado de Renovación Nacional (RN) y exconcejal Camilo Morán, por ser el presunto responsable de un falso aviso de bomba en el Club de La Unión de Linares, cuando el entonces candidato a presidir el partido y hoy senador, Rodrigo Galilea, ponía fin a su campaña.

El caso se remonta a agosto de 2023, cuando cerca de las 19:00 horas del 17 de agosto el senador Galilea estaba en pleno acto de cierre de campaña en el centro de eventos del Club de La Unión de Linares.

Lo que se supone iba a ser el hito más importante del candidato que buscaba ser el sucesor del expresidente Francisco Chahuán terminó en un caos. La tarde de ese jueves se recibió un llamado anónimo por teléfono que dio la peor alerta posible: la presencia de un artefacto explosivo en el club.

Con la supuesta bomba, el club se desalojó de inmediato y se generaron una serie de “graves desórdenes públicos, dada la conmoción causada por la aglomeración de público presente”.

El episodio derivó en una denuncia en Carabineros y luego Chahuán presentó una querella ante el Juzgado de Garantía de Linares.

El caso terminó en manos de la fiscal jefa de Linares, Carola D’Agostini y para sorpresa de RN, la persecutora se propuso seguir la pista del número telefónico que dio el aviso de bomba y reconstruir paso a paso dicha llamada hasta llegar al responsable del aviso.

La alerta, según consta en los informes policiales de la PDI, lo hizo un hombre que se identificó como Antonio Quiroz, quien dijo que a él le avisaron de la existencia de una bomba por otro número telefónico.

Luego de varios análisis de la PDI, “se estableció la pertenencia de estos teléfonos a una persona determinada, identificando que corresponde a Camilo Morán, chileno, 33 años, casado, administrador público”, mientras que el otro celular “corresponde a César Vega, chileno, 44 años, soltero”, informó la Fiscalía.

Luego, en otro documento del ente persecutor, se menciona que “a través de las redes sociales se pudo observar que Camilo Morán participa activamente en el partido Renovación Nacional, que estaba apoyando a Paulina Núñez, contrincante de (Rodrigo) Galilea en las elecciones internas de este partido, y que ha mantenido contacto con César Vega”.

Con todos esos antecedentes la fiscal D’Agostini se formó la convicción de que Morán era el responsable del falso aviso de bomba que afectó el cierre de campaña del senador Galilea y por eso lo formalizó este miércoles.

Pese a los antecedentes de la Fiscalía, la defensa descarta cualquier tipo de participación en los hechos que se investigan.

“Mi cliente señala que es completamente inocente de los cargos que se le están formulando, que no existe ninguna prueba que lo vincule y está dispuesto a llegar un juicio oral para acreditar su inocencia”, sostuvo el abogado de Morán, Eduardo Riquelme.

El exdiputado también insistió en ese sentido, afirmando que es “absolutamente inocente de los cargos e imputaciones hechas por el Ministerio Público. Tal y como lo he señalado, tengo una trayectoria pública intachable y de servicio público, como concejal, diputado y funcionario público. No me cabe duda de que hay gente tratando de sacarme del camino, pero con una imputación tan ridícula no lo van a lograr”.

La magistrada fijó en cuatro meses la duración de la investigación y decretó las medidas cautelares de firma mensual ante Carabineros y la prohibición de salir del país.

En RN, en tanto, declinaron emitir comentarios sobre la situación que afecta -al menos en esta etapa procesal- a uno de sus militantes, pero fuentes del partido dicen que remitieron los antecedentes al Tribunal Supremo.

Cabe señalar que el exparlamentario anunció el congelamiento de su militancia durante el periodo que dure la investigación.

Morán emitió una declaración pública en la que explicó su decisión, señalando que “no tengo dudas de que hay quienes buscan sacarme del camino, pero confío en que la verdad saldrá a la luz y que la justicia prevalecerá”.

Además, reiteró su inocencia y negó haber atentado contra los valores democráticos de su partido: “Jamás atentaría contra los valores democráticos ni realizaría un acto tan bajo”.

Cabe señalar que también renunció a su cargo de director de Desarrollo Comunitario y Social (Dideco) en la Municipalidad de La Florida.

Su dimisión al cargo se produjo durante la tarde de este jueves, la que fue comunicada al actual alcalde Daniel Reyes.

PURANOTICIA