Exdiputado Joaquín Lavín será formalizado por fraude al fisco y otros delitos el lunes 4 de mayo

El lunes 4 de mayo se llevará a cabo la audiencia de formalización de cargos contra el exdiputado de la UDI, Joaquín Lavín León.

La determinación fue adoptada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, luego de que el Ministerio Público solicitara fijar el día para imputar formalmente al esposo de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La Fiscalía Metropolitana Oriente imputará al exparlamentario por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación de instrumento privado mercantil. Este avance procesal se produce después de que la Corte Suprema ratificara el desafuero de Lavín León, permitiendo así que la justicia continúe con las acciones penales en su contra.

La investigación no solo se centra en el otrora diputado, sino que también involucra a su exasesor, Arnaldo Domínguez. Este último enfrentará cargos por cohecho agravado, delitos tributarios, fraude al Fisco y tráfico de influencias. De igual manera, los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva serán formalizados en la misma instancia por su presunta participación en los ilícitos que indaga el ente persecutor.

En este proceso judicial, además de la Fiscalía, actúan como querellantes el Consejo de Defensa del Estado (CDE), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Municipalidad de Maipú, quienes buscan determinar las responsabilidades penales en la trama que envuelve a Lavín León y su círculo cercano.

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