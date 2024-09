Exdiputado Jaime Bellolio y la gestión de Evelyn Matthei.: "El estándar al cual llevó la municipalidad es muy potente"

Jaime Bellolio (UDI) se refirió a su candidatura a alcalde para la comuna de Providencia y comentó sobre la gestión de Evelyn Matthei.

En conversación con La Tercera, Bellolio manifestó que “es un gran orgullo, pero también una tremenda responsabilidad” ser el candidato que continúa a la alcaldesa que va a intentar ir por las presidenciales.

“Cuando partimos la campaña, hace unos tres meses, nos juntamos con cerca de mil vecinos de toda la comuna, para hablar no solo de los problemas, sino también de las cosas que les gustan de Providencia. La gente nos dijo, primero, me encanta Providencia, me gusta que sea caminable, me gusta su vida de barrio, y reconocen una gestión en Evelyn Matthei muy notable en la recuperación de plazas, parques, barrios, y eso es lo que nosotros denominamos una vida buena”, indicó.

En ese sentido, el candidato dijo que “mantener eso es un desafío gigantesco y el estándar al cual llevó la municipalidad Matthei es muy potente. Le tocó tener que recuperar dos veces el municipio”.

Al ser consultado respecto a las expectativas teniendo en cuenta que Matthei en su última elección obtuvo un 54%, Bellolio señaló que “yo sé que también ahí estamos siendo observados. Yo le digo siempre a mi equipo: lo higiénico, lo básico es ganar. El 54% tiene que ser nuestra meta y de ahí para arriba es un premio. Veo que vamos bien, pero uno nunca puede confiarse”.

“El candidato soy yo y no ella. Ella deja un estándar, pero también es responsabilidad de cada uno. Nosotros partimos con una base buena, porque ella ha tenido transversalmente una muy buena evaluación. Entonces, ¿repercute? Yo creo que no, porque la evaluación de ella es distinta, y lo otro es lo que nosotros podamos hacer en la campaña y en el ejercicio”, complementó.

Al ser consultado sobre si a Matthei le preocupa el rumbo de su campaña, sostuvo que “la verdad es que es muy exigente, pero hasta ahora yo he visto que están contentos con la campaña que hemos estado haciendo y lo más importante es que hay muchos vecinos que están contentos también con eso”.

“La presión la siento no solo por Evelyn Matthei, sino también por los mismos vecinos, que te dicen que quieren tener una gestión de muy buena calidad y eso requiere de saber trabajar en equipo y haber tenido también esa experiencia de trabajar bajo esa presión con buenos equipos. Por eso creo que soy el único candidato que puede ofrecer enteramente, con ciertas garantías, la continuidad y la gestión que se ha estado haciendo en el municipio”, aseveró.

PURANOTICIA