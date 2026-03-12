Ministra de Seguridad pedirá "las penas más elevadas" para autor de disparo que tiene con muerte cerebral a funcionario de Carabineros

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, se trasladaron a las ciudades de Puerto Varas y Puerto Montt, en la región de Los Lagos, para abordar el caso del sargento segundo Javier Figueroa Manquemilla (36), quien permanece con muerte cerebral en el hospital regional.

Las autoridades se reunieron con la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, y el subdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), prefecto general Hugo Haeger, con quienes concurrieron a la 1ª Comisaría de Carabineros Puerto Varas, donde presta funciones el uniformado herido de un balazo en la cabeza en un control.

Al término del encuentro, la secretaria de Estado señaló que "yo participé en esa reunión en calidad de querellante. Por ahora puedo informar que no hay detenidos, pero esta investigación está en reserva".

Luego, Steinert expresó que “vamos a pedir –una vez que se esclarezcan los hechos, por supuesto– las penas más elevadas que puedan existir para este delito. Si existe la posibilidad, presidio perpetuo calificado”.

“Es un mandato del Presidente Kast: que trabajemos juntos para restituir la seguridad de nuestro país, poder caminar tranquilos y respetar la institucionalidad de Carabineros también”, añadió.

ECOH Y LAS DOS POLICÍAS

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer dispuso que el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y las dos policías investiguen el ataque al sargento primero de Carabineros, Javier Figueroa Manquemilla.

El fiscal Marcelo Maldonado, vocero de la Fiscalía Regional, señaló que "el hecho habría ocurrido mientras el funcionario de Carabineros, junto a otros colegas, realizaban servicios de patrullaje y concurrieron a un sector de Puerto Varas, cercano a la línea férrea, para realizar un control policial, instancia en que el funcionario recibió al menos un disparo que impactó la zona de la cabeza y que lamentablemente lo tiene con muerte cerebral".

El ataque al carabinero ocurrió a eso de las 6:10 horas en las inmediaciones del Estadio Ewaldo Klein, donde personal policial concurrió para verificar una denuncia por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública en el camino a Puerto Varas.

Así es como los carabineros fueron recibidos con disparos al llegar al lugar, impactando uno de los proyectiles a un funcionario en la cabeza.

