El detalle de las seis primeras medidas anunciadas por el Presidente Kast para su "Gobierno de emergencia"

El Presidente José Antonio Kast dio a conocer desde el palacio de La Moneda las primeras seis medidas ejecutivas de su Gobierno, con carácter de inmediatas y sin esperar la publicación en el Diario Oficial ya que se firmó vía decreto.

Las medidas anunciadas dicen relación con los ámbitos fronterizo, migratorio, administrativo con auditoría total al Estado, "permisología" y vivienda.

Para ello, en una rápida acción, el Presidente Kast citó a diversos ministros, como los de Interior, Hacienda, Defensa y Vivienda, entre otros, para asumir estas labores, las que escucharon en voz del Mandatario, firmaron y se retiraron a cumplirlas.

CIERRE FRONTERIZO

La primera medida establece la Política Nacional de Cierre Fronterizo en el sector más vulnerable de la frontera con Bolivia, en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Incluye medidas inmediatas como el incremento de medios militares en sectores críticos de la macrozona norte, el mejoramiento de vigilancia mediante drones y sensores optrónicos y el fortalecimiento de comunicaciones en la zona fronteriza.

COMISIONADO MACROZONA NORTE

La segunda medida es el nombramiento del comisionado presidencial de la Macrozona Norte, cargo que recayó en Alberto Soto.

Se trata de una autoridad con facultades de coordinación intersectorial para el control migratorio y la persecución de delitos transnacionales en las regiones de Arica, Tarapacá y Antofagasta.

Sus funciones clave incluyen coordinar a las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI en la frontera norte; articular servicios fiscalizadores y proponer medidas contra el narcotráfico y el crimen organizado.

AUDITORÍA TOTAL AL ESTADO

La tercera medida es una auditoría total a todos los ministerios e instituciones del Estado, con reporte directo al Presidente de la República y coordinación de los ministerios de Hacienda y Segpres.

Incorpora un mecanismo de base técnica y política que permita detectar y denunciar irregularidades de inmediato, bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad.

Además, se creará una fuerza de tarea liderada por los subsecretarios del Interior, Hacienda y Segpres, con reporte directo al Presidente.

Asimismo, establece un pilar técnico irrefutable para cada servicio público, un estándar político de gobierno de emergencia y máxima exigencia, y un pilar de probidad que obliga a la denuncia inmediata de irregularidades.

INSTRUCTIVO CONTRA "PERMISOLOGÍA"

La cuarta medida apunta directamente a la "permisología" y consiste en un instructivo para resolver atrasos en tramitación de permisos.

Concretamente, busca resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Se trata de proyectos que ya cuentan con su Resolución de Calificación Ambiental aprobada, pero que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal por un total de US$16.000 millones.

El instructivo establece los siguientes plazos de solución:

- Recursos vencidos deberán resolverse en un máximo de 90 días corridos.

- Nevos recursos ante la Dirección Ejecutiva del SEA en 30 días hábiles.

- Recursos ante el Comité de Ministros en 60 días hábiles.

RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

La quinta medida encarga al Ministerio de Vivienda y Urbanismo la reconstrucción en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío, desburocratizando los subsidios y concentrando la gestión para maximizar velocidad y efectividad.

Las tareas encomendadas consisten en elaborar propuestas de planes y programas de reconstrucción habitacional y urbana.

También plantea ejecutar directamente, a través de la Subsecretaría de Vivienda, coordinar territorialmente con organismos del Estado y presentar informes trimestrales de avance al Presidente de la República.

PLAN ESCUDO FRONTERIZO

Y la sexta medida corresponde al Plan Escudo Fronterizo, encargado al Ejército de Chile, al mando de la protección de la zona norte.

El plan define cuatro ejes estratégicos para una Política Nacional de fronteras, con plazos concretos de ejecución:

- Protección fronteriza, orientada a garantizar soberanía efectiva y erradicar pasos no habilitados.

- Integración institucional, que coordinará a los ministerios de Interior, Defensa y Seguridad Pública bajo un mando unificado.

- Modernización tecnológica mediante drones, cámaras térmicas, biometría y barreras físicas.

- Estado de Derecho para la reconducción y rechazo con pleno respeto al marco legal.

El plazo de implementación de este Plan Escudo Fronterizo es de 90 días.

