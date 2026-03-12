Sin mayorías claras: nueva composición del Congreso desafía al Gobierno de Kast en la tramitación de sus proyectos

Sin mayorías vigorosas espera el nuevo Congreso Nacional al Presidente José Antonio Kast para la tramitación de sus proyectos. Y es que el hecho de no contar con amplios respaldos es una constante, tal como ha ocurrido tras la aprobación de la reforma política de Michelle Bachelet para instaurar un sistema electoral proporcional moderado.

En la práctica, el ahora oficialismo cuenta con 76 votos a su favor en la Cámara; pero si se extrapola a lo sucedido con la votación de la presidencia de los diputados, totaliza 78, los justos para conformar una mayoría para aprobar proyectos de quorum, pero no para avanzar con reformas constitucionales, las que requieren de 4/7.

Fueron dos apoyos llegados desde otros sectores —de Jaime Mulet (FRVS) y Felipe Camaño (DC)— los que permitieron a la derecha imponer la opción de Jorge Alessandri (UDI) en la testera de la Cámara de Diputados y Diputadas.

Como cuestionó Pamela Jiles (PDG), contendora que perdió ante Alessandri, el Gobierno estaría condenado al “pirquineo” de votos, lo que se torna riesgoso, pues cada tramitación obligaría a las autoridades a un elevado desgaste y sobreexposición.

En el Senado, en tanto, la realidad es parecida a la que ofrecen los diputados, pues existe un empate prácticamente a 25 votos, siendo que la diferencia por un voto la podría hacer el independiente Karim Bianchi. De todas maneras, el bloque del nuevo oficialismo logró ganar la presidencia del Senado, con Paulina Núñez (RN).

De las primeras iniciativas para poner en tramitación por parte de Kast, contarían el proyecto sobre sistema político, del que hay dos: una propuesta de los senadores que requiere más votos que otra que es un mensaje presidencial de Gabriel Boric. El trámite de ambas propuestas supondrá una cuesta arriba, al no tener mayorías.

Lo ajustado de las opciones para la recién asumida Secretaría General de la Presidencia (Segpres) describe lo que podría ser el 'timing' legislativo del Gobierno: con pocos proyectos a tramitar y más decretos, para así evitar bochornos en el Congreso.

