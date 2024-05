Exconscriptos de fatal marcha en Putre recordaron últimos minutos de Franco Vargas con vida

Dos de los exconscriptos del Ejército que estuvieron en la marcha de instrucción de Putre relataron los últimos momentos del joven de 19 años Franco Vargas, antes de morir en medio de extremas condiciones climáticas y de exigencias físicas.

En el programa Podemos Hablar, de CHV, los jóvenes Francisco y Cristofer contaron que a las 4:40 de la madrugada se les ordenó levantarse y acercarse al comedor para recoger el desayuno. Sin embargo, no se les permitió tomar algo caliente y se les ordenó desabrigarse.

“Nos levantamos, nos vestimos a la rápida, se nos deja colocar el chaquetón, el famoso chaquetón y alrededor de las 5:30 nosotros nos estamos formando. Y antes de ir a buscar el desayuno, se nos hace quitarnos el chaquetón y entregarlo”, relataron.

“Nos sacamos el chaquetón y ahí nos da el primer golpe de frío, nos hacen ir a buscar el desayuno al trote. Cuando estamos en la fila del desayuno, se nos indica que no podemos tomar café, que es lo que nos iba a calentar el cuerpo esa mañana, y no pudimos comernos el pan”, agregaron.

“No nos dejan comer, nos hacen guardar los bolsillos todos sucios, el té no existía, el café tampoco. Y ahí a las 6 de la mañana empezamos a marchar. Y son los 15 primeros minutos que son los minutos fatales donde empezamos a sentir el frío de una manera horrible”, añadieron.

En esos minutos, recordaron, “se escucha a mi compañero Franco, que era el que más pedía no seguir la marcha. Él no podía, él avisaba que estaba mojado. Gritaba que él no podía, que no podía seguir. Que quería parar, que por favor lo dejaran ahí. Él quería descansar, pedía descansar y que lo dejaran ahí. Y no le permitieron el descanso que él pedía. Porque él no se sentía preparado para marchar a esa hora”.



“Él estaba ahogado, él venía enfermo. Él estaba enfermo de hace días atrás, no se le tomó la atención como para que él pudiera marchar a ese día. Porque varios estuvimos enfermos, varios cayeron”, aseguraron los jóvenes.

Después de la marcha, un suboficial les dijo que a Franco Vargas “le tocó morirse, un pelado menos. Teníamos que decir que no sabíamos nada. Esa era siempre la indicación. ‘Se murió el soldado, ¿y qué vamos a hacer? Hay que seguir adelante. No nos podemos quedar estancados acá”.

“Siempre esas eran las palabras más inhumanas que nos tocaba escuchar. Como que se había muerto un soldado y que él se había quedado ahí, que siempre iba a estar con nosotros, pero él se había quedado allá, atrás. Muerto. Él estaba muerto, nosotros vivos. ¿Qué hacíamos los vivos? Seguir adelante. Los muertos, muertos se quedaban”, recordaron.

