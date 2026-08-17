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Exconcejala de Graneros que estaba desaparecida fue hallada en buenas condiciones en el centro de Santiago

Exconcejala de Graneros que estaba desaparecida fue hallada en buenas condiciones en el centro de Santiago

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Thae Loiza Galaz fue ubicada en buenas condiciones de salud en calle Huérfanos con Bandera. Tras prestar declaración ante la PDI, la exautoridad decidió retornar a la vía pública.

Exconcejala de Graneros que estaba desaparecida fue hallada en buenas condiciones en el centro de Santiago
Lunes 17 de agosto de 2026 18:07
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La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo de la exconcejala de Graneros, Thae Loiza Galaz, quien se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles 5 de agosto.

La exautoridad fue encontrada en horas de la tarde de este lunes en calle Huérfanos con Bandera en la comuna de Santiago. Se encontraba en situación de calle y en buenas condiciones de salud.

El subprefecto Juan Reyes, Jefe de la Brigada de Homicidios de Rancagua, señaló que "en el lugar y en coordinación con el Ministerio Público, se procedió a tomar una declaración para conocer las circunstancias de su desaparición, encontrándose en buenas condiciones físicas y de salud".

"Una vez que se realizó dicho procedimiento, se le dio cuenta al fiscal y también se le informó a la familia. Los antecedentes se dieron cuenta al Ministerio Público, por ser mayor de edad y estar en condiciones físicas y de salud favorables, se dieron a conocer las informaciones y posteriormente ella volvió a la vía pública donde se encontraba", añadió.

Cabe recordar que en agosto del año pasado, la exautoridad fue formalizada por los delitos de remuneraciones y uso reiterado de certificados médicos falsos.

Según los antecedentes de Fiscalía, Loiza Galaz presentó, entre el 12 de diciembre de 2019 y el 20 de mayo de 2025, trece certificados médicos falsos para que no se le descontara la remuneración por inasistencias al Concejo Municipal.

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