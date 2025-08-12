Exclusión de Gustavo Gatica como candidato desata fuerte crisis interna en el Frente Amplio

El Frente Amplio (FA) ha quedado inmerso en una profunda tensión política interna tras la decisión de su Comité Central de no llevar a Gustavo Gatica como candidato a diputado por el Distrito 8.

La resolución ha dejado en evidencia un quiebre ideológico en la colectividad, donde la estrategia electoral se impuso sobre el simbolismo social.

La decisión, que privilegió la repostulación de Claudia Mix y la candidatura de Tatiana Urrutia, fue respaldada por influyentes figuras del FA, como Giorgio Jackson y Fernando Atria.

En esta línea, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, se posicionó a favor de apoyar a los militantes del partido que llevan meses trabajando en la base. Su postura, aunque no es parte del Comité Central, es considerada clave en la toma de decisiones, lo que ha generado críticas internas por su supuesta influencia en un momento complejo para el partido.

La exclusión de Gatica, quien es una figura emblemática del estallido social de 2019, provocó la inmediata reacción de otros sectores del FA. Gonzalo Winter y el colectivo Mareja Roja, del que forma parte la diputada Emilia Scheider, acusaron a la directiva de tener "poca visión política".

En una declaración, la facción disidente señaló que sabemos que los tiempos que corren son complejos para nuestro proyecto político. No compartimos esta resolución y entendemos que generará desazón dentro y fuera de nuestro partido".

El proceso de negociación también se vio salpicado por otros conflictos internos, como la carta en la que la presidenta de la colectividad, Constanza Martínez, declinó su candidatura para, supuestamente, abrirle un cupo a Gatica. Pero la misiva se hizo pública sin previo aviso a la directiva.

Además, los sondeos internos del Frente Amplio mostraban que Gatica podía ser más competitivo que Urrutia en el Distrito 8, lo que añade una capa de cuestionamiento estratégico a la decisión.

