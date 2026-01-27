Excarabinero condenado por apremios ilegítimos contra la senadora Campillai solicitó el beneficio de salida dominical

Patricio Maturana, excarabinero condenado por apremios ilegítimos y lesiones graves contra la senadora Fabiola Campillai, solicitó el beneficio de salida dominical a partir de la segunda quincena de marzo.

Actualmente cumple su condena en la cárcel de Molina y la petición se fundamenta en su buena conducta dentro del penal.

La gestión se produjo tras una visita inspectiva del director de Gendarmería, Rubén Pérez, al recinto. Días antes, se había reunido con el Presidente electo, José Antonio Kast, para abordar la modernización del sistema penitenciario. Aunque la cercanía de ambos hechos generó atención pública, no existe constancia de que el tema del beneficio haya sido tratado en esa cita.

El comportamiento disciplinado de Patricio Maturana habría sido clave para presentar la solicitud. En caso de aprobarse, la salida dominical estaría sujeta a un estricto seguimiento por parte de Gendarmería, con normas específicas de retorno y reporte.

RESPUESTA INSTITUCIONAL

A través de un comunicado, Gendarmería aclaró que los beneficios intrapenitenciarios están “debidamente regulados en la normativa” y que su evaluación corresponde de manera exclusiva al Consejo Técnico, el cual “no ha sesionado, por lo que adelantar un eventual resultado es a lo menos, irresponsable”.

La institución añadió que, si bien el interno ejerció su “derecho a postular”, rechaza cualquier vínculo entre la visita inspectiva de su máxima autoridad al penal de Molina y un eventual otorgamiento del beneficio: “Rechazamos de manera categórica cualquier supuesta relación (...) respecto de una visita inspectiva rutinaria de la máxima autoridad del servicio al CCP Molina con el presunto otorgamiento de dicho beneficio al interno Maturana”.

SENADORA CAMPILLAI

La parlamentaria también se refirió al caso mediante un comunicado. Señaló que “primero que todo, como senadora de la República, soy respetuosa de los procesos judiciales e institucionales de este país y lo seré siempre”.

“Lo grave en esta situación es que la solicitud u otorgamiento del beneficio —según la prensa— se habría dado luego de una reunión del Presidente electo, José Antonio Kast, con el director nacional de Gendarmería, coronel Rubén Pérez Riquelme, en la región del Maule, lo que derivó en una visita de este último al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina, lugar donde está cumpliendo condena mi agresor”, indicó la senadora.

“De ser ciertas estas informaciones, sería de la más absoluta gravedad; un Presidente electo estaría dando instrucciones al director de Gendarmería, dejando de lado el cumplimiento de penas señalado por los tribunales de Chile: tanto el TOP de San Bernardo como la Corte de Apelaciones de San Miguel y la Corte Suprema”, agrega el texto.

“En lo personal, estoy evaluando la situación con mi abogada y tomaremos las acciones que, en su debido tiempo, correspondan dado los hechos y las legítimas dudas que estas generan”, cierra la declaración.

PURANOTICIA