Excancilleres respaldan a Bachelet y critican al Gobierno por retiro de apoyo a su candidatura a la ONU: "Bochorno internacional"

Un grupo de once excancilleres y exsubsecretarios de Relaciones Exteriores respaldaron la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU y criticaron la decisión del Gobierno de retirar su apoyo a la postulación.

A través de una declaración pública, las exautoridades argumentaron que la candidatura de la exmandataria es "una oportunidad para Chile. No solo se trata de prestigio para nuestro país de postular al máximo cargo de la principal organización global, sino de robustecer principios y normas de interés para Chile como país abierto al mundo".

"La candidatura de Bachelet representa principios y continuidades de la política exterior de Chile como el multilateralismo; el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias; la promoción y defensa de la democracia y los DDHH; un comercio abierto basado en reglas y -como ha propuesto la expresidenta- una reforma profunda de la organización para adaptarla a los tiempos, haciéndola más eficiente y ágil en las tareas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos", indicaron.

Y plantearon que "la expresidenta tiene condiciones que hacen que su candidatura sea considerada una de las que tiene mayores posibilidades de éxito. Ella goza de un amplio prestigio y respeto internacional".

En esta línea y pensando en el voto de Estados Unidos, recordaron que, "el segundo gobierno de Michelle Bachelet coincidió un año y dos meses con la primera administración de Donald Trump y, pese a las diferencias político-ideológicas, ambos se llevaron bien, y la relación entre Chile y EE.UU. fue muy activa, constructiva y mutuamente respetuosa”.

Además, resaltaron que la postulación ha sido respaldada por México y Brasil, que “no adoptan decisiones improvisadas en política exterior, y su respaldo tiene una gravitación global”.

Finalmente, calificaron como un "bochorno internacional" el retiro de la candidatura. “¿Cómo explicar un retiro semejante a una compatriota distinguida, con buenas posibilidades, y que además es apoyada por los dos países más grandes de la región? Lamentablemente, la política exterior de Chile quedará marcada negativamente por este episodio”, sentenciaron.

Los firmantes de la declaración pública son:

– Cristián Barros, ex subsecretario de RR.EE..

– Mariano Fernández, ex canciller.

– Carlos Figueroa Serrano, ex canciller.

– Gloria de la Fuente, ex subsecretaria de RR.EE..

– José Miguel Insulza, ex canciller.

– Heraldo Muñoz, ex canciller.

– Edgardo Riveros, ex subsecretario de RR.EE..

– Antonia Urrejola, ex canciller.

– Juan Gabriel Valdés, ex canciller.

– Alberto Van Klaveren, ex canciller.

– Ignacio Walker, ex canciller.

PURANOTICIA