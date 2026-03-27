Excancilleres expresaron su malestar a ministro Pérez Mackenna por retirar apoyo a postulación de Bachelet a la ONU

En su primera actividad oficial con el Consejo de Excancilleres, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, encabezó este viernes una sesión de análisis sobre los retos que enfrenta la política exterior de Chile en la esfera global. Sin embargo, la instancia estuvo marcada por la controversia tras la decisión del Ejecutivo de no respaldar la postulación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas.

El encuentro contó con la presencia de los exministros Hernán Felipe Errázuriz, José Miguel Insulza, Juan Gabriel Valdés, Ignacio Walker, Mariano Fernández, Alfredo Moreno, Heraldo Muñoz, Roberto Ampuero, Antonia Urrejola y Alberto Van Klaveren.

Pese a la convocatoria, se reportó que algunos integrantes se ausentaron de la cita como una señal explícita de protesta frente a la postura del Gobierno sobre la candidatura de la expresidenta.

Durante la reunión, Heraldo Muñoz manifestó su disconformidad con la medida adoptada por La Moneda. “Hemos lamentado la decisión del Gobierno de retirar el apoyo de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Expresamos que se ha perdido la oportunidad de dar una señal de unidad nacional como ha ocurrido en otras instancias en el pasado, cuando se les dio apoyo a candidatos de distinto signo político pensando en Chile", sostuvo el exsecretario de Estado. Muñoz añadió que las explicaciones oficiales no fueron satisfactorias: “se nos dieron las mismas escuetas razones (para no apoyarla) y cada uno de nosotros expresamos nuestras diferencias respecto a esas argumentaciones". No obstante, aclaró que seguirán colaborando con la Cancillería en tanto se mantenga una política de Estado.

Por su parte, José Miguel Insulza enfatizó que la postulación de Bachelet aún tiene peso internacional gracias al respaldo de naciones como México y Brasil. Sobre el clima de la reunión, Insulza admitió que hubo una "discrepancia tajante de la mayor parte de los ministros presentes, respecto a la decisión", calificando el hecho como "muy lamentable". A pesar de las diferencias, destacó que el ministro Pérez Mackenna mantuvo una "actitud adecuada" y que el tono del diálogo fue positivo.

También advirtió sobre las repercusiones de este movimiento diplomático, señalando que "una candidatura del tonelaje de Michelle Bachelet, que ha hecho que los diarios de los países de los otros candidatos digan que ahora tienen mayores posibilidades, porque se está retirando Bachelet realmente no había pasado nunca".

Al cierre de la jornada, el ministro Pérez Mackenna realizó un balance favorable del intercambio. “Tuvimos una primera reunión muy positiva, un diálogo republicano sobre los temas de interés para Chile en el escenario global presente. Valoro la disposición de los excancilleres para compartir su experiencia y conocimiento en materia de política exterior”, subrayó el secretario de Estado.

(Imagen: Ministerio de Relaciones Exteriores)

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