Excanciller Walker tras polémica con embajador de EE. UU. pide al Presidente Boric "no dejarse provocar, ni darse gustitos"

El exministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, abordó la polémica entre el Gobierno del Presidente Boric y el nuevo embajador estadounidense en Chile, Brandon Judd.

En diálogo con radio Agricultura, la exautoridad sostuvo que, “las prácticas diplomáticas comúnmente aceptadas en el mundo señalan que uno no saca la voz, no hace una declaración pública, menos un punto de prensa, antes de presentar las cartas credenciales”.

“Menos uno hace una declaración pública para criticar al jefe de Estado, para enjuiciar al Presidente de la República, cualquiera sea la posición que uno tenga. Un embajador no debe, ni puede criticar o enjuiciar políticamente a quien conduce la relación exterior, que es el jefe de Estado”, criticó.

“Menos usual todavía es que en un periodo electoral tome partido diciendo que no da lo mismo un gobierno que otro, del punto de vista de las relaciones exteriores bilaterales, lo que obviamente es una forma de favorecer al candidato de la derecha, José Antonio Kast”, advirtió.

“Él agrega que las declaraciones del Presidente Boric le hacen daño a su pueblo. No solo critica o enjuicia al Presidente de la República, que es el jefe de Estado, sino que dice que se pone de espaldas a su pueblo. Es que eso es muy grave”, comentó el excanciller.

“Hay que decir también que algunas declaraciones del Presidente Boric han sido desafortunadas. Yo no soy quién para hacer ninguna recomendación, pero, a mi juicio, frente a Estados Unidos, considerando las características del Presidente Donald Trump, Chile debiera hacer tres cosas. Primero, máximo pragmatismo en esta relación”, señaló.

“Sacar el tema político, ideológico, las diferencias. Segundo no dejarse provocar y tercero, no darse gustitos”, sentenció.

Respecto de la nota de protesta presentada por el Gobierno de Boric a raíz de los dichos del embajador, Walker sostuvo que a su juicio la medida “se justifica plenamente, si usted tiene un embajador que llega en este modo, que hace una declaración pública antes de presentar credenciales, en juicio al Presidente de la República, toma partido de la elección, obviamente hay que presentar una nota de protesta”.

“Tampoco dramaticemos, así funcionan las relaciones diplomáticas, esa es la forma de reaccionar”, cerró.

PURANOTICIA