Excanciller Van Klaveren alerta que la candidatura a la ONU de Bachelet enfrenta “mucho viento en contra”

El excanciller Alberto van Klaveren advirtió que la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU enfrenta “mucho viento en contra”, por el retiro del respaldo de Chile, las dudas en Estados Unidos y un escenario poco favorable al multilateralismo. A ello se suma su rezago en los sondeos preliminares, aunque sostuvo que la carrera sigue abierta.

“La decisión final, por supuesto, está en manos de la propia candidata. Efectivamente, estamos hablando de una candidatura que ha tenido mucho viento en contra”, aseguró en entrevista con Radio 13C.

Para el exministro de Relaciones Exteriores hay tres factores que han jugado en contra de Bachelet para llegar al máximo cargo de la ONU: “Partiendo, lamentablemente, por lo que fue el inexplicable retiro del apoyo de Chile. Luego también están las dudas y comentarios que se han hecho en Estados Unidos, que obviamente es un actor muy fundamental en este ámbito”.

“Y también hay que reconocer que el momento internacional actual no es demasiado favorable al multilateralismo. Y obviamente Michelle Bachelet tiene una identificación muy fuerte con toda la tradición multilateral”, añadió.

Van Klaveren señaló que los sondeos preliminares tampoco muestran un favorito claro entre los siete candidatos que competirán con Bachelet.

“El proceso en estos momentos es un proceso muy abierto. (...) Esto es como una carrera de ciclismo: hay un pelotón, nadie se ha separado claramente del pelotón. Nadie tiene una ventaja así irremontable”, finalizó.

PURANOTICIA