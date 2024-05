Excabo Zamora: “Espero que persigan a los delincuentes igual que a carabineros”

El excabo de Carabineros Sebastián Zamora, acusado de empujar a un joven de 16 años desde el puente Pío Nono hacia el río Mapocho, en octubre del 2020, insiste en su inocencia y critica la labor de la fiscal del caso, Ximena Chong.

“Estuve cinco meses en prisión preventiva y luego intenté retomar mi vida. Busqué trabajo, pero me costó. Trabajé desde mi casa vendiendo distintos artículos, mientras estaba con arresto total. Luego me modificaron con arresto nocturno y hoy estoy con firma, por lo que desde mayo del 2023 estoy trabajando como administrativo de una diputada (Chiara Barchiesi, del Partido Republicano) en el Congreso Nacional”, relató a La Tercera Zamora, quien tenía 21 años al momento de ocurrir los hechos.

El exuniformado insistió en su inocencia y espera que el juicio en su contra marque “un antes y un después” respecto a la protección a Carabineros en actos de servicio.

“Este será un juicio que marcará un antes y un después, ya que creo que muchos carabineros están reflejados en lo que me pasó a mí, y esperan también que esto salga bien. Es una imputación injusta, por ende, estamos tranquilos de que demostraré mi inocencia”, afirmó.

La injusticia de la que se siente víctima es un “sentimiento generalizado de los carabineros”, dijo y estima que “son perseguidos injustamente, porque ya está claro que en el estallido hubo descontrol y violencia extrema, donde los policías solo efectuaban su trabajo”.

“Nadie quería lastimar a las personas, sino que hacer nuestro trabajo, y es por eso que al menos yo espero que los fiscales persigan a los delincuentes con el mismo ímpetu que a los carabineros”, enfatizó.

“Mi conciencia está tranquila. No cometí delitos, ni atenté contra la vida de ninguna persona, lo único que me tiene intranquilo y me preocupa es que la Fiscalía me quiere condenar a 8 años de cárcel por un delito que no cometí, porque yo a él jamás lo empujé”, dijo.

Los detalles de los que ocurrió ese día se los guarda para cuatro días más cuando se inicie el juicio en su contra, pero recuerda “que había una persona cometiendo delitos flagrantes y yo en mi calidad de aprehensor procedí a la detención”.

“Fue un accidente”, subrayó.

La fiscal Ximena Chong pide 8 años de cárcel para el excabo Sebastián Zamora como autor del delito de homicidio frustrado.

PURANOTICIA