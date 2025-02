Exasesor de Cathy Barriga asegura que hay más personas involucradas en los delitos de corrupción

El exasesor y mano derecha de Cathy Barriga, Luis Japaz, aseguró que hay más personas involucradas en los delitos de corrupción que se investigan durante la administración de la exalcaldesa en la Municipalidad de Maipú.

"La exalcaldesa de Maipú cometió algunos errores o ciertos ilícitos, pero jamás llegarían a sumar por sí solos $70 mil millones. Para eso se necesita una maquinaria municipal y más gente, vale decir, esa mochila que hoy lleva ella tan pesada debería estar repartida entre más manos", aseguró Japaz en entrevista con Mega.

El ex coordinador de la alcaldía aseguró que "un fraude al fisco por más de $70 mil millones no puede ser llevado a cabo por una sola persona, esto requiere de más personas, de más firmas, porque no olvidemos que la máxima autoridad comunal firma al final".

Así, hizo un llamado a Barriga: "Exalcaldesa, hable, deje de usar el derecho a guardar silencio, porque atrás suyo hay más personas que le dijeron "ejecute ese programa, ejecute ese plan". A raíz de eso es que hoy yo rompo el silencio después de 3 años", aseguró

Japaz fue formalizado hace un año por fraude al fisco y falsificación de instrumento público y se espera que el 1 de abril pase a procedimiento abreviado, con el que cumpliría condena en libertad.

