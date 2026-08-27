Exalumna del Instituto Nacional fue detenida tras amenazar de muerte a la rectora: Meta reportó la publicación a la PDI

La Brigada del Cibercrimen de la PDI detuvo a una adolescente de 17 años, exalumna del Instituto Nacional, por amenazar de muerte a la rectora del establecimiento, Carolina Vega, a través de redes sociales.

El comisario de la Brigada del Cibercrimen, Danic Maldonado, informó que se recibió esta información de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads, a través de los canales de cooperación internacional.

Tras recibir dicho reporte, "detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano procedieron, mediante un análisis criminal y la utilización de fuentes abiertas en internet, a establecer la identidad rápidamente de la persona que formuló dichas amenazas".

La menor quedó a disposición de la fiscalía para su control de detención y eventual formalización. En su amenaza, la exalumna expresó que pretendía matar a la rectora este jueves 27 de agosto, a las 11:30 horas, en el mismo Instituto Nacional.

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