Ex magistrados manifestaron sus reparos ante posible creación del Ministerio de Seguridad Pública

Luego que la Corte Suprema entregara al Senado un informe sobre el proyecto de ley que busca crear el Ministerio de Seguridad Pública, en la que critica la falta de claridad, producida por la amplitud de los términos de la iniciativa, de la participación del Poder Judicial, exmagistrados del máximo tribunal coincidieron con dicha opinión.

Es el caso de Lamberto Cisternas, exministro de la Suprema, quien, en declaraciones a El Mercurio, concordó con el máximo tribunal, “en cuanto destaca la inconveniencia de incorporar al Poder Judicial a un órgano o sistema dedicado a formular y ejecutar políticas públicas, lo que es propio de la administración y del gobierno, por lo que se colocaría en peligro su independencia y el prestigio que debe mantener”.

Pero aclaró que esto no impide a “que sea llamado o invitado en momentos o circunstancias determinadas para expresar su opinión o entregar antecedentes técnicos que puedan ayudar a obtener los objetivos de esa institución u organismo”.

Patricio Valdés, también exsupremo, indicó que “indudablemente la Corte Suprema tiene la razón, esta tiene que mantenerse independiente y no puede estar en un organismo que esté controlado por otro poder. En Chile existe la separación de los poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y los órganos autónomos constitucionales, y cada uno en su área. Es la Corte la que tiene que establecer la forma en que ejerce sus funciones, de acuerdo con la ley”.

También recordó que “siempre cuando fui ministro, y había ese tipo de cosas, me oponía. Cada vez que querían meter a la Suprema bajo la férula de algún organismo, nacional o internacional, que a mi juicio no correspondía, me oponía a eso”.

Cisternas agregó que cuando se ha hecho participar al Poder Judicial en temas como este “se han mantenido, más bien, en el ámbito de lo técnico y de la coordinación; en este caso, en cambio, se entra a la gestión y al gobierno”.

