Ex general Fuente-Alba enfrenta veredicto por fraude al fisco: “No he cometido ningún delito”

Molesto con la prensa se mostró el excomandante en jefe del Ejército (2010-2014), general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, a su llegada al Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago, donde este lunes se conocerá el veredicto por la acusación de lavado de activos que enfrentó en juicio junto a su esposa Anita María Pinochet.

Mientras ingresaba por la explanada del Centro de Justicia de Santiago, Fuente-Alba fue abordado por los medios y enfatizó que "tengo la convicción que no he cometido ningún delito y, en consecuencia, vengo con toda tranquilidad a escuchar el veredicto del tribunal".

Luego, consultado por su patrimonio y sus viajes con supuestos excedentes de gastos reservados del Ejército, respondió visiblemente molesto que la acusación de la fiscalía está basada "en hechos falsos, están fundamentados en una ficción”.

“El señor fiscal me acusa que con 155 millones de pesos ganados como comandante en jefe no podría tener el patrimonio que tengo... Yo no he vivido toda la vida de comandante en jefe, tenemos 45 años de sociedad conyugal y el patrimonio se forma desde que nos casamos a los 21 años", aseguró.

"Nunca he usado un peso del Ejército que haya entrado a mi patrimonio, nunca", recalcó el general Fuente-Alba, quien está acusado junto a su esposa por el delito de lavado de activos entre los años 2010 y 2016.

El juicio comenzó el 22 junio de 2023. La Fiscalía Metropolitana Centro Norte está pidiendo 15 años de cárcel en su contra y 10 años para su cónyuge, además del comiso de una parcela ubicada en Las Brisas de Chicureo, tres departamentos en calle Cerro Colorado y otro en Avenida Kennedy, en la comuna de Las Condes. Ambos ya se encuentran la mañana de este lunes en el Centro de Justicia de la capital.

En el extenso juicio declararon en calidad de testigos altos oficiales del Ejército, también involucrados en el caso de corrupción castrense conocido como "Milicogate", originado en el uso irregular de los gastos reservados de la institución uniformada.

Entre estos, se cuenta el ex director de finanzas del Ejército, el general en retiro Jozo Santic, condenado en una de las aristas del caso, y el ex jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe, el coronel en retiro Sergio Undurraga, procesado por la exministra en visita del caso, Romy Rutherford.

En la acusación, se asegura que ambos, en pleno conocimiento, ocultaron y disimularon el origen ilícito de los bienes que provenían del delito base, y que realizaron inversiones, contratos y gestiones con ánimo de lucro, logrando integrarlo al sistema económico financiero formal.

El fiscal José Morales inició el proceso contra el excomandante en jefe del Ejército, luego de que la ministra en visita Romy Rutherford lo procesara por malversación de caudales públicos por $3.500 millones, que habría destinado para fines personales, como la compra de automóviles de lujo, pagos de créditos no hipotecarios y tarjetas bancarias, entre otros. Posteriormente, el fiscal fijó el monto en 2.900 millones de pesos.

PURANOTICIA