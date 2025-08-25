Ex convencional Bernardo Fontaine se suma al equipo de José Antonio Kast

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, sumó una figura clave a su equipo: el economista y exconvencional Bernardo Fontaine. El anuncio se hizo oficial este lunes a través de un video en redes sociales, donde el propio Fontaine confirmó que ya está trabajando en la campaña.

"No hay tiempo que perder, el cambio comienza ahora y yo ya estoy trabajando. Desde hoy me sumo al equipo de José Antonio Kast para planificar los primeros días de gobierno", afirmó Fontaine en el video, dejando en claro su rol estratégico de cara a una eventual administración.

La incorporación de Fontaine es significativa por su perfil. Ingeniero Comercial de la Universidad Católica, ha estado ligado a la derecha como independiente. Su experiencia más notable fue como constituyente en 2021, donde formó parte de la Convención con un cupo de Renovación Nacional, y posteriormente como vocero de la exitosa campaña del Rechazo en 2022.

Recientemente, Fontaine se ha mantenido activo en el debate público, confrontando a la candidata oficialista Jeannette Jara sobre las propuestas económicas de Kast, en particular la reforma previsional. Esta acción subraya su rol como un defensor de las posturas económicas del candidato republicano.

PURANOTICIA