Evópoli aportó 15 millones de pesos a la campaña presidencial de Evelyn Matthei

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, ya ha sumado un total de $169 millones en transferencias para su campaña, de acuerdo al último reporte del Servicio Electoral.

Hasta hace algunos días, solo Renovación Nacional había realizado aportes a la campaña de la exalcaldesa de Providencia. Para la colectividad no pasó inadvertida esta situación.

El extimonel RN, Cristián Monckeberg, en una entrevista radial dijo que "Matthei es militante de la UDI y pareciera que no es candidata de la UDI. O al menos no hay un despliegue masivo y macizo", según consigna La Tercera.

Pese a que no hubo respuesta al emplazamiento, desde el gremialismo transmitieron que los aportes comenzarían una vez que se iniciara la campaña con la inscripción definitiva ante el Servel, lo que ocurrió este sábado.

Recientemente, la candidata ha recibido una donación de Evópoli por $15 millones.

Fuera de los partidos, Matthei ha recibido tres aportes de la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera. El mayor ingreso proviene de la exprimera dama Cecilia Morel, quien aportó $15 millones.

La hija del exmandatario, Magdalena Piñera, también colaboró con la campaña entregando $8 millones. El hermano menor del exmandatario, Pablo Piñera, hizo lo propio con un millón de pesos.

