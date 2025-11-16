Evelyn Matthei y foto de "unidad" con otros candidatos de oposición: "Lo que importa son las intenciones de trabajar juntos"

La candidata presidencial del pacto Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, emitió su sufragio en la comuna de Providencia, región Metropolitana.

Al llegar a su local de votación expresó que “creo que voy a pasar a segunda vuelta, siempre he estado convencido de aquello”.

"Espero puras cosas buenas para Chile (...) siento el cariño y tengo la confianza de avanzar a segunda vuelta", agregó.

Luego de cumplir con su deber cívico, la exalcaldesa “los chilenos son sensatos. Hemos tenido muchos experimentos en los ultimos 10 años. han sido años muy duros, estallido, pandemia (...) un gobierno que intentó cambiarlo todo, pero que no tenía la madurez ni los equipos para hacerlo”.

Explicó que su confianza en avanzar a la segunda vuelta se debe a que su campaña se ha concentrado en los problemas de los chilenos, “y no en tanta política, política a veces extrema, muchas veces sin ningún tipo de trayectoria, en planes que no están claros de como se van a hacer”.

“Tenemos equipos espectaculares. tenemos exactamente planificado qué es lo que vamos a hacer desde el primer día”, indicó

Respecto a una fotografía de unidad con los otros candidatos de oposición luego de conocer el resultado de las elecciones, Matthei señaló que "lo que importa no es la foto, sino realmente las intenciones de trabajar juntos. Y ustedes conocen, tengo toda una trayectoria de trabajar con todos los equipos juntos".

