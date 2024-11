Evelyn Matthei vota en la segunda vuelta de gobernadores y destaca la "calidad de los candidatos" de Chile Vamos

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, llegó hasta la sede del Duoc UC de la comuna para ejercer su voto para la segunda vuelta de gobernadores regionales.

Previo a sufragar, la jefa comunal manifestó que “se ha hecho un trabajo muy serio, he viajado por buena parte de Chile, me ha encantado la calidad de los candidatos que estamos llevando, ya tenemos lo mismo en materia de gobernadores con la primera vuelta que lo que obtuvimos etodas las vueltas de la vez pasada. Todo lo que pase hoy día es una alegría más nomás".

“Lo que realmente me tiene contenta es que tenemos muy buena calidad de candidatos, personas que realmente van a poder hacer un buen trabajo de ser electos”, añadió.

Y tras cumplir con su deber cívico, fue consultada sobre el traslado de Manuel Monsalve desde la cárcel de Rancagua a Capitán Yáber en Santiago, por razones de seguridad.

Bajo ese marco es que expresó preocupación sobre la situación de Gendarmería: “Es muy complejo que Gendarmería sienta que no puede proteger a una persona privada de libertad en la cárcel de Rancagua. Eso quiere decir que estamos perdiendo la batalla por el control de las cárceles, y eso es gravísimo”.

Mencionó que desde su sector tienen dudas sobre “cuánto la institución está controlando las cárceles”.

Asimismo, dijo esperar que en el caso particular de Manuel Monsalve “se haya hecho un estudio serio, que me imagino, tendremos derecho a conocer todos los ciudadanos, y que no haya sido un privilegio más”.

“Eso es muy grave porque los peores grupos criminales son los que operan desde las cárceles. Eso es, por ejemplo, en Venezuela el Tren de Aragua, que ya está en Chile”, acotó.

Por otro lado, la autoridad también fue consultada sobre los gastos reservados del exsubsecretario del Interior, mientras fue líder de esa partición.

“Me alegro muchísimo que la contralora nacional (Dorothy Pérez) haya hecho un trabajo inmediato, de constituirse la Contraloría para ver qué usó, que pasó con los gastos reservados, en qué se usaron (…) No puedo opinar si se usó mal o no, porque no tengo los antecedentes”, indicó.

De todos modos, aseveró que “llama la atención que solo quedara un millón de los 50 que había”.

