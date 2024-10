Evelyn Matthei sufre importante desplome en intención de voto presidencial, pero sigue liderando carrera por La Moneda

Quien aparecía como la candidata más fuerte de cara a la Elección Presidencial del próximo año en nuestro país ha comenzado a perder terreno.

Al menos así se desprende de los resultados de la última encuesta Cadem, que revelan que Evelyn Matthei cae siete puntos en intención de voto, llegando a 19%.

De todas maneras, y a pesar de esta brusca caída en los indicadores semanales, la Alcaldesa de Providencia se mantiene en el primer lugar.

Más atrás se ubican Michelle Bachelet, con 9% y una caída de dos puntos. El podio lo completa José Antonio Kast, que reporta un 7% y una caída de dos puntos.

Le siguen Johannes Kaiser (4%), Carolina Tohá (2%), Camila Vallejo (2%), Franco Parisi (1%) y Tomás Vodanovic (1%). No obstante, el 48% no sabe o no responde.

Cabe recordar que la más que segura carta presidencial de la UDI visitó la semana pasada la región de Valparaíso, donde criticó lo hecho en materia de seguridad, apuntando sus dardos tanto al Gobierno como al gobernador Rodrigo Mundaca.

Esto mismo le significó recibir comentarios de vuelta, justamente de la máxima autoridad regional, quien lamentó que tuviera que venir una autoridad de Santiago a proclamar a candidatos de la Quinta Región: "Es no entender el proceso de descentralización", dijo según destacó un artículo de Puranoticia.cl.

Pese a ello, Evelyn Matthei también se mantiene como la mejor evaluada respecto a la imagen de personajes políticos, con un 63%, aunque cayó 1 punto.

Le sigue Rodolfo Carter con 57%, 4 puntos más que la última medición. En tercer lugar entra el ex Presidente Eduardo Frei, con 56%. La ex Presidenta Michelle Bachelet, en tanto, entra en cuarto lugar, con 55%, es decir, 1 punto menos que la última medición.

Desde el otro extremo, los tres peor evaluados según la encuesta Cadem son Constanza Martínez (25%), Lautaro Carmona (20%) y Giorgio Jackson (18%).

Acerca de la evaluación del Presidente Gabriel Boric, el sondeo reporta que en la segunda semana de octubre, un 32% aprueba lo hecho durante su administración en el Gobierno de Chile, mientras que un 60% dice desaprobar su gestión.

De igual forma, el estudio semanal reporta que un 81% de los consultados dijo haber escuchadp hablar del anuncio del Presidente Boric sobre el fin del CAE y el nuevo FES. En ese sentido, el 71% está de acuerdo con él y sólo el 20% en desacuerdo.

Finalmente, respecto al caso «Audio», un 65% de los encuestados afirma que “no le sorprendió mucho porque es habitual entre la élite”; mientras que al 21% le sorprendió y le parece escandaloso el caso que protagonza el abogado Luis Hermosilla.

Sobre las filtraciones, 78% está de acuerdo con que los medios publiquen conversaciones privadas que den cuenta de un delito; pero 56% está en desacuerdo cuando menoscaban la dignidad o afectan la honra de terceros.

Cabe hacer presente que en este sondeo no se incluyó a personajes políticos que actualmente son candidatos a las elecciones de alcaldes, concejales, consejeros regionales y gobernadores; esto, debido a la prohibición que establece la ley.

