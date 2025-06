Evelyn Matthei se desploma en intención de voto espontáneo y cae al tercer lugar: Kast lidera y le sigue Jara, según la encuesta Cadem

Un sorpresivo vuelco marcó la última encuesta Plaza Pública de Cadem previo a las primarias presidenciales. Evelyn Matthei, quien hasta hace pocas semanas lideraba con holgura, cayó al tercer lugar en la intención de voto espontáneo, quedando con solo un 10% de las preferencias.

Su retroceso de 9 puntos en cuatro semanas la deja ahora empatada con Franco Parisi, quien sube tres puntos y alcanza el mismo porcentaje.

El liderazgo lo asume José Antonio Kast, quien crece 5 puntos y llega al 24%.

Le sigue la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara, que irrumpe en el segundo lugar con un 16%. Más atrás aparecen Carolina Tohá y Johannes Kaiser (ambos con 4%) y Gonzalo Winter (2%).

En los eventuales escenarios de segunda vuelta, Matthei enfrenta su primer revés frente a Kast, quien la supera por 13 puntos: “24% vs 37%”. Pese a ello, la candidata de Chile Vamos se impondría a Jara por “19 puntos (50% vs 31%)”, a Kaiser por “29 puntos (48% vs 19%)” y a Parisi por una mínima ventaja de “2 puntos (39% vs 37%)”.

Kast, en tanto, también vencería a Jara con una amplia diferencia: “50% vs 30%”, y a Parisi por “12 puntos (41% vs 29%)”. La candidata oficialista, Jeannette Jara, solo lograría superar a Kaiser en una segunda vuelta, por “37% vs 31%”, pero caería ante Parisi con “32% vs 44%”.

La encuesta también abordó otros temas de coyuntura. La aprobación del Presidente Gabriel Boric cayó a un 32%, mientras un 61% desaprueba su gestión.

En el plano internacional, Nayib Bukele mantiene el liderazgo como figura mejor evaluada por los chilenos con un 77% de imagen positiva. En contraste, Donald Trump registró su nivel más bajo desde enero de 2024, con apenas un 36% de imagen positiva.

