Evelyn Matthei relanzó su campaña junto a figuras de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos: "El futuro se construye con unidad"

Evelyn Matthei relanzó su campaña presidencial junto a los partidos de Chile Vamos, además de Demócratas, Amarillos, Cecilia Morel y exministros de Sebastián Piñera.

En la sede de su comando en Las Condes, también dio a conocer un nuevo logo y eslogan de campaña: «Chile, un solo equipo».

Este nuevo impulso en la campaña se da luego de varios alejamientos de figuras de Chile Vamos y del Piñerismo, que optaron por plegarse a la campaña de José Antonio Kast.

En su discurso de relanzamiento, Matthei expresó que “quisimos esperar el primer día de septiembre, mes de la Patria, para lanzar esta campaña, porque hoy nos reunimos bajo una misma bandera, una única bandera: la bandera de Chile”.

“Durante demasiado tiempo hemos permitido que las diferencias nos definan, que nos pongan en veredas opuestas, como si fuéramos enemigos. El futuro se construye con unidad. Yo me pregunto: ¿Acaso no compartimos los mismos sueños?, ¿no anhelamos todos un país más seguro, más justo y con más oportunidades?", añadió.

"En los meses que vienen nos jugamos el sueño de volver a vivir en paz, sin extremismos ni soluciones simplistas. Tenemos la oportunidad histórica de retomar la senda del progreso, la misma que nos permitió recuperar la democracia, llegar a ser un país admirado en el mundo y construir acuerdos transversales, como los que alcanzamos durante los gobiernos de la Concertación y del expresidente Sebastián Piñera", enfatizó.

“También agradezco a Demócratas y Amarillos, quienes tomaron la difícil decisión de empezar a construir un nuevo ciclo virtuoso para el país. Su valentía y su coraje son un ejemplo para todas las personas que sueñan con un Chile seguro, grande y generoso", agregó.

"Este encuentro no solo coincide con el comienzo de la campaña del triunfo, sino también con la semana en que celebramos el gran triunfo del Rechazo. Hace tres años el 62% de los chilenos dijimos con claridad que no estábamos dispuestos a dividirnos. Esta semana celebramos esa gesta inolvidable en que con voz firme y clara dijimos: esta no. ¡Cómo olvidar ese momento de encuentro!", recordó Matthei.

“Esta noche convoco a los que construyeron esa victoria a que me acompañen en esta campaña del triunfo. Lo haremos como un solo equipo", concluyó.

