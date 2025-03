Evelyn Matthei reabre debate por la pena de muerte y afirma que "hay ciertos casos en que debiera aplicarse"

La candidata presidencial de RN y la UDI, Evelyn Matthei, se reunió con alcaldes de la región de O’Higgins ante los últimos hechos de delincuencia y violencia en zonas rurales, que incluyen el brutal homicidio de un matrimonio registrado la madrugada de este miércoles en su casa de la localidad de Graneros.

“Yo sé que en este momento hay tratados internacionales que significan que cuando uno va derogando una pena de muerte, después no la puede volver a instalar”, sostuvo la exalcaldesa de Providencia,

Sin embargo, agregó que “uno perfectamente podría abrir una conversación sobre el tema. Así que eso es algo que, quizás, se puede abrir. A mí no me corresponde, no estoy en el Congreso, pero yo lo único que les quiero decir que hay ciertos casos en que, a mi juicio, por lo menos… yo mantengo lo que dije el año 2001, la pena de muerte sí debiera aplicarse”.

Durante la tarde de este miércoles, la exautoridad aseguró que “estamos viviendo la peor ola de homicidios en nuestra historia, y esto no se puede normalizar”.

PURANOTICIA