Evelyn Matthei por retiro de decretos ambientales: "El progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural"

Evelyn Matthei abordó la decisión del Gobierno de revisar a fondo los decretos heredados de la administración de Gabriel Boric. A través de un oficio dirigido a la Contraloría, el subsecretario José Ignacio Vial solicitó retirar del trámite de toma de razón 43 decretos supremos vinculados a la cartera.

Entre los procesos retirados está la descontaminación para la cuenca del Lago Villarrica, el plan de recuperación, conservación y gestión de las ranitas de Darwin, el que declara monumento natural de especie al pingüino de Humboldt, entre otros.

Bajo ese contexto, la exalcaldesa de Providencia utilizó su cuenta en la red social X para sumarse a los cuestionamientos que han surgido en contra de la decisión del Ejecutivo.

“Muchos de ustedes me han preguntado sobre el retiro de decretos que protegen a especies nativas de nuestro país. Mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”, escribió la excandidata presidencial.

Finalmente, añadió que “espero que la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente”.

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