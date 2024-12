Evelyn Matthei pide que Chile Vamos resuelva la reforma previsional votando en bloque

Durante la noche de este lunes, los diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) se reunieron en la casa del jefe de bancada, Gustavo Benavente, donde los esperaba Evelyn Matthei.

No es la primera vez que la residencia de Lo Barnechea del parlamentario sirve como punto de encuentro con la abanderada presidencial del partido. En la última reunión en mayo, la exalcaldesa de Providencia compartió sus opiniones sobre asuntos contingentes y afirmó la necesidad de realizar cambios en el sistema político, según consigna La Tercera.

La asistencia fue casi completa, con la excepción del independiente Álvaro Carter, quien apoya a su hermano Rodolfo Carter en su aventura presidencial, y el diputado Joaquín Lavín León, quien renunció al partido en octubre.

Desde que dejó el municipio, Matthei ha intensificado sus encuentros con grupos de Chile Vamos, incluyendo reuniones con diputados de Renovación Nacional (RN) y presidentes regionales de dicha colectividad, en medio del debate interno sobre su proclamación como abanderada presidencial.

En la reunión, la exautoridad expresó su preocupación por los temas de seguridad, destacando que es una prioridad tanto para la ciudadanía como para ella en su nuevo rol fuera de la alcaldía.

Sin embargo, su definición más destacada fue sobre la discusión en torno a las pensiones. Matthei manifestó su confianza en los senadores del sector que llevan las conversaciones con el Ejecutivo, pero pidió prudencia a la bancada para analizar lo que llegue de la Cámara Alta y afirmó que los diputados de la UDI y Chile Vamos deben votar en bloque.

También expresó su acuerdo con lo defendido por el timonel Guillermo Ramírez y el senador Juan Antonio Coloma, sobre que hombres y mujeres en iguales condiciones de cotización individual obtengan las mismas pensiones.

Esta “compensación” entre cotizantes y su financiamiento ha generado debate entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Además, Matthei aclaró que, mientras no haya nada cerrado, no entorpecerá el debate con posturas públicas, considerando que no está en el Parlamento ni es parte de las conversaciones.

El diputado Cristián Labbé destacó que la reunión fue positiva y que el objetivo era coordinar cómo los parlamentarios pueden aportar al programa de gobierno de la exalcaldesa.

El jefe de bancada, Gustavo Benavente, también señaló que Matthei confía plenamente en lo que hagan los parlamentarios de Chile Vamos en materia de pensiones y aclaró que no se critica un acuerdo, sino las conversaciones entre personas de diferentes signos políticos.

