Evelyn Matthei: "“Nosotros podemos darle estabilidad" a Chile, "es lo que necesitamos ahora"

"Hace 15 años estábamos hablando de cómo tener un mejor medio ambiente, de mayor equidad para las mujeres, y ahora estamos hablando de que no nos maten y de no perder la pega”, aseguró.
La abanderada de Chile Grande y Unido, Evelyn Matthei, se refirió a su candidatura y al escenario actual del país de cara a las próximas elecciones.
En entrevista con El Mercurio, Matthei resaltó que “hemos construido una alianza amplia para darle estabilidad al país durante un tiempo largo. Chile en los últimos años ha ido de tumbo en tumbo y de extremo en extremo y finalmente nada ha resultado”.
“Nosotros podemos darle estabilidad. Es lo que necesitamos ahora, porque Chile ha retrocedido años en su desarrollo. Hace 15 años estábamos hablando de cómo tener un mejor medio ambiente, de mayor equidad para las mujeres, y ahora estamos hablando de que no nos maten y de no perder la pega”, aseguró.
La candidata resaltó que “tenemos una alianza de cinco partidos (UDI, RN, Evópoli, Demócratas y Amarillos) y lo más importante 'es que están mirando hacia el futuro y no hacia el pasado”.
“Por primera vez nos hemos juntado no atados por el pasado, sino por el futuro. Entendiendo que sobre el pasado tenemos diferencias, pero que nuestra obligación es construir un país estable, que pueda progresar en lo económico y lo social. Donde seamos capaces de armar alianzas amplias. Esa idea de una alianza grande, amplia y generosa para mejorar el futuro es lo que queremos instalar”, añadió.
Por otro lado, Matthei apuntó a la actual administración y señaló que “hemos vivido un Gobierno en que se hacían muchas críticas, muchos eslóganes y no han sido capaces de hacer nada”.
“Tuvieron que recurrir para gobernar a los mismos que antes criticaban. Si no hubiera sido por la ministra Tohá y el ministro Marcel, la situación habría sido un fracaso mayor”, indicó.
Y argumentó que “eso demuestra que los puros eslóganes, con gente que nunca ha hecho nada, finalmente cuando toman el poder no son capaces”.
PURANOTICIA