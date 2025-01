Evelyn Matthei llama a la unidad de la derecha para enfrentar las elecciones: "Tiene que haber una vocación de mayoría"

Evelyn Matthei se reunió con la mesa directiva de Renovación Nacional en la sede de Antonio Varas, comuna de Providencia, tras ser proclamada por el partido en su consejo nacional celebrado el fin de semana.

La exalcaldesa mencionó que se enfocarán en definiciones programáticas y en trabajar por la unidad de la oposición para obtener los mejores resultados en las próximas elecciones parlamentarias.

Subrayó la necesidad de una oposición unida para lograr mejores resultados y devolver la seguridad a los chilenos, abarcando desde el control de fronteras hasta la atención médica oportuna y la educación sin violencia. También enfatizó la importancia de una unidad más amplia que incluya a diversos partidos políticos.

“Acá creemos que tiene que haber una unidad de propósitos, tiene que haber una vocación de mayoría, mensajes que le hagan absoluto sentido a todos los ciudadanos de este país, aquellos que sufren problemas de pensiones, como los que tienen problemas de seguridad y aquellos que están en listas de espera de salud. Esas son las grandes problemáticas que tiene este país, junto con volver a tener progreso económico“, enfatizó.

“Hoy empezamos un trabajo muy entrelazado con RN, también con la UDI naturalmente, veremos lo que pasa con Evópoli, pero necesitamos una unidad mucho más amplia que eso. Desde Republicanos, Demócratas, Amarillos y el Partido Social Cristiano, etc., eso es lo que tenemos que tratar de armar”, insistió.

Consultada sobre la factibilidad de la unidad del sector, Matthei afirmó que insistirán en la unidad porque creen que es lo que los chilenos desean. Además, destacó que en las elecciones parlamentarias no hay segunda vuelta, por lo que es crucial ir en una lista única para no perder escaños.

En cuanto a la reforma previsional, expresó su preocupación por el aumento de la deuda y la necesidad de llegar a buenos acuerdos en temas como el control de fronteras, el crimen organizado, las listas de espera y las pensiones. Señaló que negociar requiere coraje y que es esencial para evitar el estancamiento del país.

“Nunca me he metido en lo que los senadores estaban discutiendo. Lo que sí me compete es el tema de aumentar la deuda, estamos sobre el 42% del PIB en deuda y eso no puede seguir creciendo porque el pago de los intereses nos va a asfixiar y no vamos a poder hacer ningún tipo de programa si seguimos aumentando la deuda”, aseguró.

“No tengo ninguna duda de que tenemos que empezar a llegar a acuerdos, a buenos acuerdos, en distintos temas. Tenemos que avanzar en control de fronteras, en crimen organizado, disminuir listas de espera y pensiones”, agregó.

“Creo que los tres senadores que han actuado de forma muy coordinada (...) sentarse a negociar requiere coraje, porque si no hay gente con coraje para sentarse a negociar, Chile va a seguir en el estancamiento que tiene”, finalizó la exalcaldesa de Providencia.

