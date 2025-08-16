Evelyn Matthei inscribirá su candidatura presidencial este sábado en el Servel

Evelyn Matthei, abanderada presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, concretará este sábado un paso clave en su carrera hacia La Moneda: la inscripción oficial de su candidatura ante el Servicio Electoral (Servel). Según confirmaron desde su equipo, la ex ministra y ex senadora acudirá cerca de las 11:45 horas a las oficinas del organismo en calle Esmeralda 611, en Santiago, para cumplir con el trámite a escasas horas de que venza el plazo legal para registrar postulaciones de cara a las elecciones de noviembre de 2025.

La actividad contará con la presencia de representantes de todas las colectividades que respaldan su candidatura: la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido donde milita; Renovación Nacional (RN); Evolución Política (Evópoli); el movimiento Amarillos por Chile; y Demócratas. Esta amplia coalición refleja el respaldo logrado por la aspirante opositora, que en junio pasado inscribió su precandidatura acompañada solo por las fuerzas de Chile Vamos.

El movimiento en el Servel coincidirá con otro hito político: la oficialización del pacto electoral entre Chile Vamos y Demócratas. Este acuerdo fue alcanzado en las últimas horas, luego de que las colectividades resolvieran diferencias internas que habían mantenido en suspenso la negociación. Un factor clave para destrabar las conversaciones fue la definición de la candidatura del desaforado diputado Miguel Ángel Calisto, quien confirmó que competirá por un cupo en el Senado por Aysén como independiente.

La decisión de Calisto allanó el camino para que, en una reunión en la sede de RN, se sellara el entendimiento parlamentario entre los partidos del bloque opositor. Con este escenario, la jornada del sábado no solo marcará el inicio formal de la campaña presidencial de Matthei, sino también un reordenamiento de fuerzas que busca llegar a las elecciones con una estrategia unitaria en el plano legislativo y presidencial.

Todo esto se produce en un contexto donde el sector opositor apuesta a mostrar cohesión y capacidad de negociación, elementos que, según sus dirigentes, serán determinantes para enfrentar con éxito la competencia electoral del próximo año.

