Evelyn Matthei hizo un llamado a la "esperanza" y aseguró que "Chile puede salir adelante"

En su mensaje final en el debate presidencial, Evelyn Matthei nombró los "grandes desafíos" que enfrenta el país.

"La violencia, la delincuencia, las listas de espera, la corrupción, la falta de vivienda, tantas cosas. Pero yo quiero llamarlos a la esperanza. Chile puede salir adelante. Vamos a hacer el primer eslabón de varios gobiernos que velen por la seguridad, por la equidad, por un Chile más grato, por un Chile donde todos tengamos futuro", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Y quiero decirles que vamos a tener una policía fronteriza, vamos a crear un millón de empleos, vamos a vencer al cáncer, la lista de espera en el cáncer, Vamos a tener también un programa maravilloso para que los jóvenes puedan acceder a vivienda con pie cero".

Finalmente, señaló que "vamos a hacer un gobierno honrado, justo, que va a hacer bien las cosas, y yo lo único que les quiero decir es que cuando Chile se une, Chile puede. Y por eso, Chile grande y unido. Gracias".

