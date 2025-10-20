Evelyn Matthei felicita a Rodrigo Paz por su victoria en Bolivia y propone un trabajo en conjunto contra migración y crimen organizado

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, felicitó al conservador Rodrigo Paz por su triunfo en la segunda vuelta realizada este domingo en Bolivia, resultado que puso fin a 20 años de gobierno en el país altiplánico.

"Felicitamos a Rodrigo Paz por su triunfo en la elección presidencial de Bolivia y al pueblo boliviano por el ejercicio electoral realizado", escribió Matthei en su cuenta de X.

"Tenemos voluntad y compromiso de avanzar en aquellos temas urgentes para nuestros países como son la migración irregular, control fronterizo, fomento del libre comercio, inversión y trabajo en conjunto para enfrentar el crimen organizado transnacional", añadió.

"Deseamos desde Chile éxito en los desafíos para el gobierno y para los bolivianos", cerró la candidata.

Rodrigo Paz, candidato del Partido Demócrata Cristiano (PDC), ganó en el balotaje con 54,6 por ciento de los votos frente al expresidente Jorge "Tuto" Quiroga, también conservador, quien obtuvo el 45,4 por ciento de los sufragios.

Paz recibió el voto de más de 3,3 millones de bolivianos, frente a los casi 2,8 millones que apoyaron a Quiroga, según los resultados del 98 por ciento del escrutinio ya realizado por el Tribunal Superior Electoral de Bolivia.

