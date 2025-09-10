Click acá para ir directamente al contenido
Evelyn Matthei dijo que en su eventual gobierno expulsará de Chile a 10 mil extranjeros con órdenes de salida

Evelyn Matthei dijo que en su eventual gobierno expulsará de Chile a 10 mil extranjeros con órdenes de salida

La candidata presidencial mencionó en el marco de la migración irregular que "lo que hay que hacer es cerrar la frontera con un sistema básicamente que les haga más difícil entrar a Chile y también con alertas tempranas".

Evelyn Matthei dijo que en su eventual gobierno expulsará de Chile a 10 mil extranjeros con órdenes de salida
Miércoles 10 de septiembre de 2025 22:42
La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, anunció medidas en torno a la migración irregular en el país. 

En medio del debate, la aspirante a La Moneda indicó que “la inmigración ilegal tiene a los chilenos ya hartos y yo creo que hay que partir diciendo eso. Hay un clima de sentir que ya es demasiado”.

La exministra del Trabajo anunció que “nosotros lo que vamos a hacer es expulsar a diez mil que ya tienen orden de expulsión y que no saben dónde están y por eso que nosotros queremos instalar estas ciento cuarenta mil cámaras, porque en la medida, no es cierto que podamos ir ubicándolos en qué parte están en Chile, los vamos a poder”.

“Son personas que han tenido problemas con la justicia, que han delinquido. Y lo otro es que queremos también partir expulsando del país a tres mil personas que hoy día están en cárceles y que lo que queremos es que terminen de cumplir las penas en su propio país”, complementó.

“Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero obviamente que lo que hay que hacer es cerrar la frontera con un sistema básicamente que les haga más difícil entrar a Chile y también con alertas tempranas”, cerró.

