Evelyn Matthei dijo que en su eventual gobierno expulsará de Chile a 10 mil extranjeros con órdenes de salida

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, anunció medidas en torno a la migración irregular en el país.

En medio del debate, la aspirante a La Moneda indicó que “la inmigración ilegal tiene a los chilenos ya hartos y yo creo que hay que partir diciendo eso. Hay un clima de sentir que ya es demasiado”.

La exministra del Trabajo anunció que “nosotros lo que vamos a hacer es expulsar a diez mil que ya tienen orden de expulsión y que no saben dónde están y por eso que nosotros queremos instalar estas ciento cuarenta mil cámaras, porque en la medida, no es cierto que podamos ir ubicándolos en qué parte están en Chile, los vamos a poder”.

“Son personas que han tenido problemas con la justicia, que han delinquido. Y lo otro es que queremos también partir expulsando del país a tres mil personas que hoy día están en cárceles y que lo que queremos es que terminen de cumplir las penas en su propio país”, complementó.

“Eso es lo primero que vamos a hacer. Pero obviamente que lo que hay que hacer es cerrar la frontera con un sistema básicamente que les haga más difícil entrar a Chile y también con alertas tempranas”, cerró.

