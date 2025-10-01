Evelyn Matthei criticó Presupuesto anunciado para el 2026: "No es responsable y está aumentando la deuda del país"

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó el Presupuesto presentado este martes en cadena nacional por el Presidente Gabriel Boric y lo acusó de dejar con deudas y sin recursos al próximo Gobierno.

“El Gobierno ha consumido los ahorros sin crisis de por medio. Recibió el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) en US$ 8.000 millones y ahora lo tiene en US$ 3.000 millones", señaló la abanderada.

"Es el Gobierno con más deuda en salud y vivienda, que no deja recursos para los próximos gobiernos y que deja las cuentas desordenadas. Todos los años ha presentado errores enormes en sus balances”, agregó.

“Lamentablemente, el Presidente presentó un Presupuesto que no es responsable. Está aumentando la deuda del país. Y, en vez de hacerse cargo de los problemas, sigue comprometiendo la plata de todos los chilenos y chuteando las deudas”, enfatizó.

También expresó que "el Gobierno gastó los ahorros de los chilenos sin crisis mediante. Deja más deuda en salud y vivienda, sin recursos para el futuro y con balances con errores masivos".

"El Presupuesto 2026 es irresponsable: aumenta la deuda, deja sin recursos de libre disposición al próximo gobierno y chutea los problemas de todos los chilenos", añadió.

"El Presidente perdió su última oportunidad de corregir el rumbo. Presentaré propuestas para que la plata malgastada se transforme en beneficios para todos los chilenos", concluyó.

