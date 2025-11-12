Evelyn Matthei criticó al actual Gobierno y aseguró que Presidente Boric entregará al país “en un estado catastrófico”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó al actual Gobierno del Presidente Gabriel Boric y aseguró que entregará al país “en un estado catastrófico”.

En conversación con Duna, Matthei argumento que la única preocupación del Ejecutivo “es cómo lograr que no pase yo a la segunda vuelta. Uno los ve enfrascados en discusiones que lo único que hacen es tratar de levantar a lo que sea más extremo en la derecha”.

En cuanto al escenario electoral, la abanderada manifestó que “no es fácil mantenerse en primer lugar cuando te dan tanto del Gobierno como desde los que son supuestamente aliados tuyos”.

Además, la candidata aseguró que es "la más difícil de ganar en segunda vuelta”. “Eso lo sabe la candidata Jara, el Gobierno, todos, porque a los otros dos no los han tocado ni con el pétalo de una rosa”, indicó.

Por otro lado, Matthei comentó sobre el equipo económico del candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y cuestionó que "Bernardo Fontaine no es buen economista. Juan Andrés es un buen economista, pero de macro; Bernardo no es mucho lo que sabe".

Finalmente, aseguró que su eventual gobierno contaría con un respaldo sólido en el Congreso. “Nosotros vamos a tener más fuerza parlamentaria que cualquier otro. Eso está totalmente salvado en el Parlamento”, aseveró.

