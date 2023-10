Evelyn Matthei critica rol de Kast en el Consejo: "Ha estado dando las órdenes desde un principio"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), volvió a criticar al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, y aseguró que siempre ha estado dando órdenes a los consejeros en el pleno constitucional.

“Las 400 enmiendas, el rodeo, el tema de “persona”, fue también él (Kast) quien las planteó. Por lo tanto, yo no veo que él esté dando órdenes ahora, él ha estado dando las órdenes desde un principio. Tengamos claro que lo que se hace en Republicanos es lo que Kast quiere, Kast y otras dos personas que son muy influyentes, básicamente Cristián Valenzuela y Arturo Squella, ellos son los que deciden lo que se va a hacer”, señaló en entrevista con radio Duna.

No obstante, la jefa comunal valoró lo que a su juicio ha sido un “cambio de giro” en la actitud de ambos líderes de la colectividad de derecha por lograr un texto más transversal en la recta final del proceso.

“Si ahora están dando un giro, yo realmente me alegro porque tenemos que dar un giro si estamos pensando en lo que es bueno para Chile en los próximos 20 o 30 años. Acá lo más tonto que alguien podría hacer es presidencializar esto porque no es un tema presidenciable, no es un tema que a nadie le traiga agua a su molino, pero sí es hacerse cargo de la responsabilidad que todos tenemos para que Chile pueda salir realmente bien”, sostuvo.

“Lo que he dicho es que esto no es una Constitución, es más bien un programa de gobierno y por lo tanto no puedo hablar si voy a votar a favor o en contra. Estaba reclamando un poco más de sello propio. Durante mucho tiempo seguimos a Republicanos y la verdad es que no somos lo mismo, podemos pensar parecido, podemos pensar muy diferente en otras materias y lo que yo siento es que Chile Vamos tenía que jugar su propio rol de qué es lo que ellos quieren”, acotó la alcaldesa de Providencia.

PURANOTICIA