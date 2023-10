Evelyn Matthei confirma que votará A Favor en el plebiscito constitucional

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), anunció que votará A Favor de la nueva propuesta de Constitución que será llevada a plebiscito el próximo 17 de diciembre.

Eso sí, la posible carta presidencial de Chile Vamos expresó sus reparos con ciertas normas, como la que protege la vida de quien está por nacer y la exención de contribuciones para la primera vivienda, en línea con las críticas que hizo hace casi un mes hacia el trabajo que lidera el Partido Republicano dentro del Consejo Constitucional.

La autoridad comunal partió señalando este miércoles que "siento frustración, por el hecho de que este proyecto no haya recibido un respaldo más amplio, un acuerdo más amplio, eso es un tema frustrante".

"En este momento ya hay un texto, yo me he dedicado a estudiar a ver qué voy a hacer en materia de eso, y yo voy a votar ‘A favor’", zanjó.

Matthei explicó que "voy a votar a favor porque me parece que el texto en general es un buen texto, y la verdad es porque creo que este texto debiera darle más estabilidad a nuestro país, después de cuatro años que hemos estado bastante paralizados".

En esa línea, destacó que en la propuesta "existan más herramientas en control de fronteras, de una Fiscalía que va a permitir un mejor trabajo en contra del crimen organizado, porque además se genera una Defensoría de las Víctimas, y porque de alguna manera va a reducir el fraccionamiento político y el número de diputados, y eso va a hacer que la gobernabilidad sea un poco más fácil".

Por el contrario, la exministra criticó "el tema de las contribuciones, a mi juicio no deberían estar en la Constitución, y el haber sustituido la expresión 'del que está por nacer', por el 'quien'. Si bien estoy convencida de que no pone en peligro la ley de (aborto) en tres causales, hubiese preferido que no se hubiera tocado en absoluto".

"De tal manera, he puesto en la balanza los aspectos positivos con los que no me gustan tanto, pero siento que finalmente es razonable votar a favor", sostuvo.

La alcaldesa acotó que "si me piden que haga campaña, lo haré, si no me lo piden, no lo haré, pero lo que estoy señalando es que esto es una decisión mía, propia; no se la he transmitido a nadie, lo estoy haciendo público aquí, delante todo el mundo, y nadie conoce lo que yo iba a decir".

PURANOTICIA