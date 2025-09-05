Evelyn Matthei condena ataque a comisaría en Huechuraba: “A los carabineros se los respeta”

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, repudió el ataque de una turna registrado anoche en contra de la 54a. Comisaría de Carabineros de Huechuraba, donde fue detenida una mujer.

El cuartel, que ha sufrido otros ataques en fechas de protestas incluido un bombazo, anoche quedó con daños en el perímetro por pedradas. Personal COP que llegó al lugar detuvo a una manifestante.

Al respecto, en su cuenta de X, Evelyn Matthei expresó que "el ataque contra una comisaría es un atentado a carabineros gravísimo e inaceptable. A los carabineros se los respeta".

"Vamos a devolverle el orden a Chile y máximo castigo a los delincuentes", añadió la abanderada presidencial.

Por su parte, el alcalde Maximiliano Luksic destacó que "Carabineros se anticipó con una estrategia que permitió que los daños, en general, fueran menores".

También enfatizó que "fue un grupo reducido que realizó ataques inaceptables", y sobre la detenida sñaló que "esperamos que se actúe con todo el rigor de la ley, porque no permitiremos que se normalice esta violencia".

"Nuestra prioridad es la seguridad de los vecinos y vecinas de Huechuraba, y en eso estamos enfocados", concluyó el jefe comunal.

