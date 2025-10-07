Evelyn Matthei califica de "curioso" que José Antonio Kast no asista a programas de entrevistas

La candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, se refirió a la decisión de José Antonio Kast de bajarse de todas las actividades de prensa a las que había sido invitado.

Consultada por un supuesto "miedo" del republicano a la prensa, la exalcaldesa de Providencia sostuvo que "no me compete a mí, pero sí es curioso que no esté dispuesto a contestarle nada a nadie, solamente está peleando".

El exdiputado no participó de los programas "Car-Curo a La Moneda" de TVN y El Candidato de Mega. Además, canceló la entrevista con la Fundación Chile Mujeres y El Mercurio, que se iba a realizar este miércoles.

"Estoy centrada en hacer propuestas, que la gente entienda que nosotros tenemos un equipo muy grande y muy serio, que vamos a poder sacar adelante la economía, que vamos a poder sacar adelante la seguridad y parar la inmigración. Si quiere pelear, yo por lo menos no estoy en eso", aseguró la candidata,

Matthei remarcó sus diferencias con Kast respecto a la polémica propuesta de este último de recortar US$6.000 millones en los primeros 18 meses.

“Cuando nosotros hablamos de recortar 2 mil millones de dólares, eso se puede, eso lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, lo ha dicho el CEP. Y, además, hemos señalado uno por uno cuánto vamos a recortar y en qué. Cuando alguien propone cortar 6 mil millones de dólares y durante, no sé, 45 días no logra explicar en qué lo va a cortar... Esas son las diferencias", finalizó.

