Evelyn Matthei asegura que Claudio Bravo aceptó ser su eventual Ministro del Deporte

La candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, anunció que el excapitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, aceptó ser su eventual Ministro del Deporte si es que consigue ganar la Elección Presidencial de noviembre y llegar a La Moneda.

En el programa «Candidato, llegó tu hora», de TVN, reveló que ya ha conversado con el exarquero de la selección, quien le afirmó que sí aceptaría el cargo ministerial.

"Quiero señalar que sí hemos conversado y que lo aceptaría. Claudio Bravo sería el mejor Ministro. Ya me dio el sí", respondió la abanderada de Chile Vamos.

De igual manera, señaló que también ha conversado con el reconocido pianista nacional Roberto Bravo y, aunque descartó asumir un ministerio, sí tendría su asesoría.

En cuanto a la postulación de Michelle Bachelet como Secretaria General de Naciones Unidas (ONU), dijo que la "representación de nuestro país a nivel internacional es una atribución del Presidente de la República. Él puede decidir y tiene todas las facultades para decidir si la quiere postular o no".

Matthei también fue confrontada a sus declaraciones de 2015 sobre el aborto. "No se puede confiar en la mujer por el solo hecho de que diga que fue violada", señaló Matthei ese año entrevista con La Tercera. Años después, afirmó que "siento que hay ciertas cosas que no le puedes pedir a una mujer. Tener un hijo de alguien que te violó".

Sobre ello, la ex Alcaldesa de Providencia aclaró que "en ambos casos estoy señalando que una persona, una mujer que ha sido violada y que ha quedado embarazada, ella es la que tiene que decidir si va a tener ese hijo o no, y nadie se puede meter".

"En el primer caso, lo que yo estoy señalando es que cuando alguien dice que fue violada, que es efectivamente un delito, ese delito también debiera investigarse (...) si alguien te violó, esa persona debiera ser juzgada. Por lo tanto, ambas declaraciones son totalmente compatibles, porque yo no estoy diciendo que tenga que tener el embarazo hasta el final", agregó la militante de la UDI.

Respecto al avance de los proyectos en materia de aborto, más allá de las tres causales, la candidata aseguró que "no retrocedería nada en lo que hay".

PURANOTICIA