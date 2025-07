Evelyn Matthei anunció acciones legales por campañas de desinformación en su contra y deja en suspenso eventual apoyo a Kast

La candidata presidencial manifestó que "los republicanos me han tratado como enemiga, me han tratado de destruir, entonces es muy lindo mandar a los bots a destruirte y después pedirte por los diarios y que seamos buenitos todos juntitos, el problema no está superado”