Evelyn Matthei afirma que hoy "estamos mucho peor" que antes del estallido social de 2019

Desde la Iglesia de la Veracruz, en el barrio Lastarria, la candidata presidencial de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas, Evelyn Matthei, encabezó este viernes el acto “Por la Unidad y la Paz de Chile”, en el marco del sexto aniversario del estallido social. En la instancia, entregó un diagnóstico severo sobre las causas del conflicto y sus efectos en el país.

La abanderada comenzó su intervención señalando que el estallido de octubre de 2019 no puede ser reducido a una sola dimensión: “Es importante reflexionar sobre lo que ocurrió en nuestro país el año 2019. Algunos creen que fue solamente un estallido delictual, otros creen que fue solamente un problema social. Y fueron ambos, y tenemos que reconocer que hubo de ambos elementos, tanto problemas sociales graves como también una violencia irracional”.

A seis años de los hechos, la candidata sostuvo que las condiciones sociales no han mejorado: “Los problemas sociales no se han mejorado, no hemos avanzado, ni en educación, ni en salud, para qué hablar de seguridad ciudadana. En todo, al contrario, hemos retrocedido en estos años”.

En su análisis, Matthei enumeró los principales déficits que, a su juicio, persisten: “Las listas de espera en salud son cada vez más largas. Hemos sabido que han muerto 100.000 personas esperando una atención de salud que nunca llegó”.

“En materia de educación no avanzamos, ni en equidad ni en calidad. Y en seguridad ciudadana, los chilenos realmente están llenos de miedo, de temor, de sufrir asaltos, o incluso de que algún miembro de su familia pueda perder la vida”, añadió.

RECHAZAR LA VIOLENCIA Y NUEVOS CONFLICTOS

La exalcaldesa enfatizó que el país debe avanzar en equidad, pero sin recurrir a la violencia como herramienta de transformación: “Tenemos que comprometernos todos a que la violencia nunca es la forma de resolver los problemas, porque, al contrario, después del estallido de violencia que tuvimos, hoy día estamos mucho peor que antes de aquello”.

En el contexto de la elección presidencial del 16 de noviembre, Matthei advirtió sobre los riesgos de polarización: “Si insistimos en la violencia, en la descalificación, en creer que un solo bando es el que tiene toda la razón, yo me temo que podemos tener muchos problemas nuevamente en el futuro”.

Finalmente, cerró su discurso con un llamado a la unidad nacional: “Así que esta es una invitación a que queramos a Chile, a que nos unamos para resolver los problemas, pensando en Chile y en los chilenos, antes que en la política”.

