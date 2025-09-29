Evelyn Matthei aclaró su postura y calificó de “desproporcionada” la ofensiva de Israel en Gaza

La candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, aclaró su postura sobre la guerra en Gaza y calificó de “desproporcionada” la arremetida del gobierno de Netanyahu.

A través de su cuenta de X, la abanderada señaló que “la violencia que hoy golpea a la población civil de Gaza, con decenas de miles de víctimas, dolor, hambre y destrucción, conmueven y duelen más allá de lo que cualquier declaración pueda expresar”.

“El terrorismo y los conflictos armados son virus que solo destruyen vidas inocentes y envenenan a las sociedades”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que “el salvaje y brutal ataque terrorista de Hamas en octubre de 2023 no justifica, bajo ninguna circunstancia, la respuesta desproporcionada del gobierno de Netanyahu que ha costado la vida a miles de niños, mujeres y víctimas inocentes”.

“El derecho a la defensa y la justicia no justifican la brutalidad que se ha descargado sobre civiles inocentes. Es cierto que hoy miles de personas sufren en ambos bandos, pero no se puede utilizar ese dolor para imponer soluciones de fuerza destinadas a destruir al adversario”, indicó.

Y argumentó que “frente a ello, nuestro principal deber como país y como sociedad es ser articuladores del diálogo y de la búsqueda infatigable de la paz, luchando para que cualquier solución se base en el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”.

“Chile ha apoyado en forma permanente el derecho tanto del pueblo palestino como del pueblo israelí a existir como Estados independientes, coexistiendo en paz y dentro de fronteras seguras”, añadió Matthei.

La candidata afirmó que “siempre he suscrito los principios de nuestra política exterior sin reservas y he declarado públicamente que la mantendré sin variaciones. En esa línea, siempre debemos distinguir entre los pueblos y su aspiración a la paz y a existir como naciones, y los actos y la responsabilidad de los dirigentes y gobiernos de turno por sus hechos y decisiones”.

“Las comunidades judía y palestina que históricamente han convivido en Chile de manera amistosa, deben inspirarnos a resguardar la convivencia fundados en el respeto mutuo por sobre toda diferencia. Nuestro deber más alto y permanente como sociedad debe ser siempre el cuidado y defensa de la paz en Chile y el mundo”, sentenció.

Previamente, en conversación con el programa TVN “Candidato llegó tu hora”, Matthei evitó referirse a la guerra en Gaza como un genocidio y aseguró que “no me corresponde hacer ese tipo de definiciones”.

Al respecto, la Comunidad Palestina en Chile respondió que “negar el genocidio, en circunstancias que la propia ONU lo ha declarado, no solo constituye una falta de respeto a las víctimas, más de 60.000 asesinados, entre ellos 18.000 niños, sino también un intento de blanqueamiento de crímenes atroces”.

