Ethan Gou agradeció las gestiones del Congreso que permitieron agilizar su regreso desde la Antártica

El joven piloto estadounidense, Ethan Gou, llegó hasta el Congreso Nacional para agradecer personalmente a los senadores Francisco Chahuán y Alejandro Kusanovic, quienes a través de la Comisión de Derechos Humanos, realizaron diversas gestiones que permitieron agilizar su regreso desde la Antártica, tras permanecer 65 días retenido en el continente blanco producto de un confuso incidente que lo obligó a aterrizar su avioneta en la zona.

Durante su intervención, el también influencer relató las dificultades que vivió en condiciones de aislamiento y con limitados suministros, lo que hizo aún más compleja su estadía. Asimismo, destacó la labor humanitaria y el compromiso de los parlamentarios, valorando la sensibilidad mostrada ante su situación.

El joven no pudo retirar su avioneta del lugar y debió llegar a un acuerdo legal, consistente en la donación de 30 mil dólares a una fundación chilena dedicada a la lucha contra el cáncer.

Cabe recordar que Ethan Gou emprendió esta travesía con el objetivo de dar la vuelta al mundo en avioneta, iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar la investigación y el tratamiento del cáncer infantil.

“Fue una experiencia muy intensa. Pasé más de dos meses en aislamiento, con serios problemas de abastecimiento, llegué a perder más de 10 kilos y tuvimos momentos muy difíciles. Sin embargo, valoro profundamente el apoyo de los senadores, que reconocieron la situación y nos brindaron respaldo. Aunque no fue fácil, encontré mucha amabilidad y cercanía en las personas que conocí en Chile, y esa hospitalidad es lo que me llevo con gratitud. Lo que vi en persona representa mucho más que lo que se dice en internet”.

Por su parte, el senador Francisco Chahuán, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, agregó que “du avión quedó bajo resguardo y, junto al senador Kusanovic, generamos una sesión especial de la Comisión de Derechos Humanos, además de gestionar con las autoridades aeronáuticas y la Armada, primero para que pudiera regresar y segundo, para que su avión pudiera ser liberado prontamente. Gracias al acuerdo judicial alcanzado, se donaron 30 mil dólares a una fundación chilena que lucha contra el cáncer, transformando esta experiencia adversa en una oportunidad de apoyo a una causa noble”.

Por su parte, el senador Alejandro Kusanovic sostuvo que "lo que le ocurrió a Ethan Gou fue muy injusto. Su retención en la Antártica fue resultado de una decisión errónea de un funcionario, considerando que Chile no realiza vuelos comerciales al continente y no tenía control sobre la situación. Lo correcto habría sido permitir su retorno para que pudiera ser juzgado en el juzgado de garantía correspondiente. Ethan ha llevado a cabo una campaña admirable alrededor del mundo, y esto no debía obstaculizar su misión de concientizar sobre la lucha contra el cáncer infantil”.

Cabe señalar que Ethan Gou regresó a Estados Unidos donde espera planificar como retoma su travesía por el mundo y su campaña solidaria.

